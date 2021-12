Öffnungszeiten der Corona-Teststation über den Jahreswechsel geändert

Die Öffnungszeiten der Corona-Teststation in der Bad Waldseer Stadthalle verändern sich über den Jahreswechsel geändert. Die Mitarbeiter sind vor Ort am Freitag, 31. Dezember, von 8 bis 14 Uhr sowie von Sonntag, 2. Januar, bis Mittwoch, 5. Januar, jeweils von 8 bis 17 Uhr. Am Samstag, 1. Januar, ist die Corona-Teststation geschlossen. Am Donnerstag, 6. Januar, ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet, ehe ab Freitag, 7. Januar wieder täglich von 8 bis 17 Uhr Corona-Tests möglich sind. Die Verantwortlichen Bitte vorab um Terminbuchung über www.coronatest-rv.de und erinnern daran, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass zum Test mitzubringen.