Öffnungszeiten der Corona-Teststation in der Stadthalle über die Feiertage

Über die Feiertage ändern sich die Öffnungszeiten der Corona-Teststation in der Stadthalle Bad Waldsee, teilt die Stadt mit.

Am Donnerstag, 23. Dezember, hat die Teststation von 8 bis 17 Uhr geöffnet, am Freitag 24. Dezember, von 6 bis 12 Uhr. Am ersten Weihnachsfeiertag - Samstag, 25. Dezember - wird zwischen 8 und 12 Uhr getestet, tags darauf, am zweiten Weihnachtstag, vormittags von 8 bis 12 Uhr.

Die Öffnungszeiten ab Montag, 27. Dezember, stehen zeitnah unter www.coronatest-rv.de. Über diese Homepage lassen sich die Test-Termine vorab buchen und weitere Informationen abrufen.