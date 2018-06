Von Deutsche Presse-Agentur und Arne Richter und Klaus Bergmann und Jens Mende und Christian Kunz

Eine Entscheidung über die Zukunft von Joachim Löw als Bundestrainer lässt auf sich warten. Die Analyse des historischen Scheiterns der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM fängt gerade erst an.

Wie konnte es zu dem WM-Debakel kommen?

Das Prinzip Löw hat erstmals bei einem Turnier nicht funktioniert. Immer wieder hatte es der Bundestrainer geschafft, in kurzer Zeit auch unter schlechten Vorzeichen ein Team zusammenzuschweißen - so auch vor dem Triumph in Brasilien 2014.