Öffentliches Leben ohne Vereine schlichtweg unvorstellbar„Öffentliches Leben ohne Vereine ist schlichtweg unvorstellbar“

Derzeit stellt die Corona-Pandemie uns alle vor noch nie da gewesene Schwierigkeiten. Vor allem im Vereinsleben sehen wir uns nun vor Hürden gestellt, die uns fremd sind. Durch die schwierigen Entscheidungen der Regierung, die zu unser aller Schutz dienen, kam leider der Mannschaftssport in den vergangenen Wochen vollständig zum Erliegen. Turniere und Ligaspiele mussten abgesagt oder abgebrochen werden. Geselliges Beisammensein mit den Vereinskollegen ist nicht mehr möglich.

Dennoch sind wir optimistisch, dass wir diese Krise gemeinsam durchstehen können. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist besonders in Vereinen in ländlichen Gegenden, wie hier bei uns in Oberschwaben, sehr stark. Die Vereinsspitzen und viele ehrenamtliche Amtsinhaber und Helfer arbeiten trotz erschwerter Bedingungen daran, dass die Vereine auch weiterhin leistungsfähig bleiben und nach den Corona-Beschränkungen den regulären Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Hierfür möchte ich allen Ehrenamtlichen meinen Dank aussprechen und sagen: „Weiter so!“.

Gerade dadurch, dass die vereinseigene Gaststätte nun geschlossen ist, entfällt für den ESV Aulendorf eine wesentliche Einnahmequelle. Wie viele andere Vereine in der Region machen nun natürlich auch wir uns Sorgen um unsere Existenz.

Noch kann keiner genau abschätzen, wie lange die derzeit vorherrschende schwierige Situation andauern muss, um die Ansteckungsgefahr größtenteils einzudämmen. Wir wollen jedoch den Mut auch in dieser für uns schweren Zeit nicht verlieren. Unsere Vereinsvorstände arbeiten unermüdlich sowohl an kurzfristigen als auch an längerfristigen Lösungen.

Als einer der mitgliedsstärksten Vereine in Aulendorf möchten wir jedoch natürlich auch anderen Vereinen gut zusprechen und sie ermutigen, weiterzumachen und ihr Bestes für ihre Mitglieder zu geben, damit wir alle gestärkt aus der Corona-Pandemie hervorgehen.

Denn es ist unbestreitbar, dass ein öffentliches Leben ohne Vereine in unserer Region schlichtweg unvorstellbar geworden ist, nicht zuletzt aufgrund der vielen Ehrenamtlichen, die Tag für Tag ihre Freizeit und ihre eigenen Interessen zum Wohle der Gesellschaft hintenanstellen.

Marco Schmidt, Vorsitzender des ESV Aulendorf