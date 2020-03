Öffentliches Leben in Haisterkirch steht still

Den offiziellen Start in den Frühling hatten sich die Menschen im Haistergau vor wenigen Tagen noch ganz anders vorgestellt und in Erinnerung. Im Zentrum von Haisterkirch herrscht nämlich inzwischen Stillstand in jeder Hinsicht.

Die Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist dürfen nicht mehr abgehalten werden. Im Klosterhof herrscht jetzt totale Stille. Normalerweise sorgen hier die Grundschüler für quirlendes Leben vor allem im Pausenhof, genauso wie Krabbelgruppe, dazu Männerchor und Musikkapelle, die hier proben, Breitensportler des SV Haisterkirch, die hier an Yoga-Kursen teilnehmen können. Abgesagt sind die Treffen mit den Senioren, den Ministranten sowie Feste und Feierlichkeiten, die im Pfarrgemeindesaal nun nicht mehr stattfinden dürfen. Auch gibt es in der Ortschaftsverwaltung keinen Besucherverkehr mehr, Sitzungen des Ortschaftsrats sind ausgesetzt. Und die Bücherei ist ebenso vorerst geschlossen.