Ärger mit dem Treppenlift

Eigentlich sollte der Treppenlift, der vor knapp zwei Jahren am Eingang der Sparkasse in der Waldseer Innenstadt eingerichtet worden ist, die Filiale barrierefreier machen. Das Problem: Dieser ist nur zu den Öffnungszeiten der Bank zugänglich. Am Abend oder in der Nacht haben Kunden, die auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, weiterhin Schwierigkeiten in das Haus zu gelangen. Deshalb haben sich verschiedene Leser anonym mit diesem Problem an die „Schwäbische Zeitung“ gewandt.

„Es tut uns natürlich Leid, wenn sich die Kunden darüber beklagen“, sagt Ronald Gässler, Pressesprecher der Sparkasse. Eine Lösung des Problems sei trotzdem nicht in Sicht. Denn sobald der Aufzug in Betrieb ist, muss auch ein Mitarbeiter vor Ort sein , der sich mit der Technik des Geräts auskennt. Das ist laut Gässler eine gesetzliche Vorgabe, an die die Bank sich halten muss. Ergo: Nur zu den Öffnungszeiten können Kunden den Lift benutzen. „Mittlerweile schauen wir auch, dass während der Mittagspause jemand da ist“, so der Pressesprecher. Nur in den Abendstunden ist das nicht möglich. Hinzu komme das Sicherheitsrisiko: Denn wenn kein Angestellter vor Ort ist, könnte jemand mit dem Aufzug Unfug treiben. Schlimmstenfalls passiert ein Unfall. „Maschinen dürfen nie unbeaufsichtigt laufen“, so Gässler. Und der Treppenlift zähle zu den Maschinen.

Die einzige Alternative, um rund um die Uhr einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen, wäre eine Rampe. „Die ist aber aus Gründen des Denkmalschutzes nicht realisierbar“, so der Sparkassensprecher. Bevor der Aufzug im Frühjahr vor zwei Jahren installiert wurde, habe es mehrere Verhandlungen mit der Denkmalschutzbehörde gegeben. Der Treppenlift sei die einzige Option gewesen, die infrage gekommen ist. „Wir wollten, dass in einer Kurstadt unseren Kunden barrierefrei in unsere Filiale kommen“, so Gässler. 22 000 Euro habe das Geldinstitut damals in den Aufzug investiert. „In Konstellation mit dem denkmalgeschützten Gebäude, gibt es einfach keine andere Lösung, die machbar wäre.“

Kunden, die mit einem Rollator oder Ähnlichem unterwegs sind, sollten deshalb, soweit es ihnen möglich ist, außerhalb der Öffnungszeiten auf die Geldautomaten in der Frauen- oder Eschlestraße zurückgreifen. Laut Gässler sind diese nicht viel weiter von den Rehakliniken in Bad Waldsse entfernt als die Filiale in der Innenstadt. Eine weitere Option sei Online-Banking.