Älteste Bürgerin Bad Waldsees feiert 103. Geburtstag

Die älteste Bürgerin Bad Waldsees, Angela Bleuel, hat am Freitag, 27. April, ihren 103. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass besuchten Johanna Hess und Brigitte Göppel von der Stadtverwaltung die Jubilarin und überbrachten einen Geschenkkorb sowie die Glückwünsche von Bürgermeister Roland Weinschenk.

Den eigentlichen Geburtstag am Freitag feierte Bleuel im engeren Familienkreis, mit Tochter und Schwiegersohn und weiteren Gästen. Am Samstag wird dann noch einmal richtig groß im Grünen Baum gefeiert, dazu werden die Verwandten, die teilweise von München, Berlin, Fulda und Kassel anreisen, erwartet, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

In den zurückliegenden 103 Jahren hat die Jubilarin viel erlebt und dabei hat sie auch einige Schicksalsschläge in Kauf nehmen müssen. „Meine Mutter ist sehr gläubig, ihr tiefer Glaube hat ihr dabei geholfen“, erzählt Tochter Elisabeth Heinrich. Angela Bleuel ist auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Fulda zur Welt gekommen. Als sie gerade ein Jahr und ein Tag alt war, fiel ihr Vater im Ersten Weltkrieg. Von da an musste ihre Mutter sie sowie ihre fünf Brüder alleine groß ziehen. Als Bleuel neun Jahre alt war, verstarb auch ihre Mutter. Von da an kümmerte sich die Tante um die verwaisten Kinder und zog diese wie ihre eigenen Kinder groß. Der älteste Bruder sollte eigentlich den Hof übernehmen, doch er kehrte nicht aus dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Im Alter von 27 Jahren ging Bleuel nach Essen und erlernte den Beruf der Krankenschwester. Ein paar Jahre später heiratete sie und schenkte vier Kindern das Leben. Mittlerweile bereichern auch zwei Enkelkinder ihr Leben. Im Jahr 1997 verstarb ihr Mann. Übrigens ist auch die „gute Tante“, die Angela Bleuel großgezogen hat, stolze 103 Jahre alt geworden.

Vor sechseinhalb Jahren holte Elisabeth Heinrich ihre Mutter von Fulda nach Bad Waldsee zu sich und ihrer Familie. Nachdem Angela Bleuel im Februar 2013 sehr schwer erkrankte, lebte sie zwei Jahre im städtischen Alten- und Pflegeheim zum Heiligen Spital. Vor zweieinhalb Jahren holten Elisabeth Heinrich und ihr Mann Johannes die „Muddi“ wieder nach Hause und kümmern sich gemeinsam liebevoll um die Seniorin. „Wir haben auch ganz tolle Nachbarn, die in allen Lebenslagen helfen und uns unterstützen“, schwärmt Elisabeth Heinrich. Mehrmals die Woche gehen die Heinrichs mit ihrer Mutter an der frischen Luft spazieren.