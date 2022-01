Ackerblühstreifen im Winter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Sommer erfreuten die Ackerblühstreifen im Haistergau vor allem die Wanderer und Spaziergänger durch die bunte Blumenpracht. Hiesige Landwirte unterstützten auch 2021 das Ackerblühstreifenprojekt im Landkreis Ravensburg.

Beispielsweise hatte der St. Georgshof, in Haisterkirch auch als „Zundel-Hof“ bekannt, an dem viel begangenen Weg vom Sportplatz zur „Gott-Vater-Kapelle, solche Ackerblühstreifen angelegt. Das Blumensortiment gewährte einen prachtvollen Anblick in den Sommer- und auch Herbstmonaten. Vor allem die hoch gewachsenen Sonnenblumen mit ihren leuchtenden Köpfen überragten die übrigen Blumenarten und erfreuten die Vorbeigehenden schon von weitem.

Auch die Vögel erfreuten sich am Sonnenblumenparadies. Denn jetzt im Winter fanden sie einen reich gedeckten Tisch vor und dies in der freien Natur.

Zwar ist die Farbenpracht verschwunden, eher düster wirken jetzt die Stümpfe und Samenkörbe. Aber es war ein Segen, diesen ganzen Samenvorrat stehen zu lassen und so eine willkommene Nahrungskette für die Vogelwelt anzubieten.