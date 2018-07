Oldtimer rattern zur Ausnanger Sommerwiesen

Drei Tage Stimmung pur, hat es am Wochenende bei der sechsten Ausnanger Sommerwiesen geheißen, die von der Musikkapelle Hofs organisiert wurde. Bei viel Volks- und Partymusik durften die Besucher nicht nur ordentlich feiern, sondern konnten sich am Sonntag, gleichzeitig beim jährlichen Oldtimertreffen, die verschiedensten „Heilix Blechle“ anschauen. Losgegangen ist das Spektakel am Freitagabend mit einem Sternenmarsch, der zur Schule Ausnang führte und von den Musikkapellen Diepoldshofen, Engerazhofen, Maria Steinbach, Reichenhofen, Wuchzenhofen und Lautrach begleitet wurde. Anschließend zogen die Besucher ins Festzelt, um hier ordentlich beim Stimmungsabend mit den Musikkapellen Merazhofen und Diepoldshofen zu feiern. „Das Zelt war komplett voll“, erklärte Martin Kämmerle, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Party pur hat es am Samstagabend mit der Band „Allgäu Yetis“ geheißen. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. „Ich glaube, das war der bestens besuchte Samstag, seit wir das machen“, so Traut. Der Sonntag begann um zehn Uhr mit einem Festgottesdienst, der von Pfarrer Marc Griesser zelebriert wurde, bevor der Musikverein Wuchzenhofen im heißen Zelt zu einem Frühschoppen einlud. Die Nachmittagsunterhaltung wurde von den Achtaler Musikanten übernommen. Wie auch in den vergangenen Jahren haben es sich Oldtimerfreunde nicht nehmen lassen, am Sonntag zum Fest zu kommen. Neben antiken Traktoren, ulkigen Zweirädern und anderen alten, liebevoll gepflegten Vehikeln, stellte sich als Besonderheit ein wunderbar, schräges VW-Käfergespann dar, das sich im Besitz von Eugen und Brundhilde Rief aus Berkheim befindet. 100 PS, feuerrot, top herausgeputzt und mit integrierter Bar. Zusammengebaut aus zwei Fabrikaten, des Baujahres 1971, die selbstverständlich nur bei guter Witterung zum Einsatz kommen. Denn das „Heilix-Blechle“ muss ja gepflegt werden. Für die Bewirtung an sämtlichen Veranstaltungstagen sorgten die Musikfreunde Hofs. Foto: Sgier