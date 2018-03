Zwischen Chemie-Show und Schulband

Das Gymnasium Aulendorf hat zukünftigen Fünftklässlern und deren Eltern bei einem Tag der offenen Tür jüngst die Schule mit Ausstellungen, Experimenten und Musik vorgestellt. „Alle übrigen am Schulleben Beteiligten hatten die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre einige schöne und unterhaltsame Stunden miteinander zu verbringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Der Eingangsbereich, die naturwissenschaftlichen Räume und die gesamte Ebene 5 des Aulendorfer Schulzentrums waren festlich geschmückt, in den Klassenzimmern die verschiedensten Ausstellungen und Materialien vorbereitet sowie für das leibliche Wohl durch die Elternschaft gesorgt. Nach der Eröffnung des Nachmittags mit Grußworten des Schulleiters Karl Binder und dem stellvertretenden Bürgermeister Konrad Zimmermann sowie eines Beitrags des Unterstufen-Chors, luden verschiedene Ausstellungen zum Entdecken ein.

350-Euro-Spende übergeben

Die Klasse 9 nutzte die Gelegenheit, um einen Teil ihres Erlöses vom Adventsmarkt an die Zieglersche Neuland-Werkstatt in Aulendorf zu spenden. Deren Standortleiter nahm einen Scheck über 350 Euro entgegen. Als besondere Höhepunkte nennt die Schule die Chemie-Show im vollen Fachraum und der „umjubelte Auftritt der Schulband“, in der Schüler und Lehrer gemeinsam musizieren.

Zudem waren Mitmach-Aktionen der Theater-AG und der Fächer Biologie, Physik, NWT und Geschichte und ein Raum der Sprachen geboten. Auch die Urkunden des internationalen Jugendprogramms wurden verliehen. Als kleines Schmankerl hatte die Koch-AG spanische Tapas zubereitet.