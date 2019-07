Zweiter Radgipfel zeigt Problemstellen in Aulendorf auf

Dass Aulendorf kein Eldorado für Radfahrer und an manchen Stellen sogar recht gefährlich ist, wissen alle, die mit diesem Verkehrsmittel in der Stadt unterwegs sind. Dies zu ändern und die Stadt fahrradfreundlich und -sicher zu gestalten, hat sich die private Arbeitsgruppe „Aulendorf radelt“ mit Frank Scharnweber, Andreas Schulte und Jürgen Steinwandel zum Ziel gesetzt.

Am Dienstagabend hatte die Gruppe zum zweiten Aulendorfer Radgipfel in die Säulenhalle eingeladen. Als Gastredner war Stefan Valentin, Vorsitzender des ADFC Ravensburg, vor Ort. 24 Interessierte hatten sich eingefunden, darunter Bürgermeister Matthias Burth, Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer und mehrere Ortschaftsräte.

Fünf Leitlinien führte Andreas Schulte zu Beginn aus und ging dabei im Detail auf Sicherheit, Nutzungsfreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit mit CO2-Einsparung, Gesundheitsaspekt und Kostenfreundlichkeit des Radfahrens ein. Anschließend zeigte er anhand von Straßenplänen der Stadtgebiete und Teilorte Gefahrenstellen und fehlende oder zu schmale Radwege auf. Auch fehlende Abstellmöglichkeiten und verwirrende Verkehrsführung kamen zur Sprache. Hierzu folgten die ersten Wortmeldungen von Teilnehmern, die zudem Piktogramme, Richtungspfeile oder farbig markierte Schutzstreifen vermissten.

„Wäre es nicht möglich, für Radfahrer, die über die Brücke auf die Insel wollen, linksseitigen Radverkehr zuzulassen“, lautete eine konkrete Frage. Bürgermeister Burth versprach, dies prüfen zu lassen. In seinen Ausführungen legte er dar, dass die Stadt am Thema dran ist, etwa bei der Planung des neuen Kindergartens, bei dem der Bring- und Abholbereich für Eltern, die ihre Kinder mit dem Fahrrad bringen, attraktiv gestaltet werden soll. Oder dass angedacht sei, den Park teilweise für Radfahrer freizugeben. Eine Zuhörerin sprach den fehlenden Radweg nach Zollenreute an, worauf Burth antwortete, „der Wunsch eines Radweg nach Zollenreute ist bisher noch nicht bei der Stadt aufgeschlagen“, angesichts des neuen Baugebietes würde er diese Anregung aber mitnehmen.

Weiteres Thema des Abends war die Gestaltung der künftigen Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Gastredner Valentin wusste, dass dies in den Kommunen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gebe Städte, die einen Radbeauftragten hätten, andere setzen dagegen auf einen „Arbeitskreis Fahrrad“. Seine Empfehlung war, sich mit der „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen Baden-Württemberg“ zu vernetzen.

Fazit des Abends: Die Aufgabenstellung rund um die Förderung des Radfahrens muss politisches Thema werden. Es braucht ein Gesamtradkonzept. Es braucht engagierte Bürger und Manpower. Und nicht zuletzt braucht es Geld für die Finanzierung.