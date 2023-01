In den Wintermonaten lädt die Offene Kinder- und Jugendarbeit Aulendorf einmal im Monat Jugendliche zu einem Kinoabend ein. Nach dem ersten, sehr gut besuchten Kinoabend Anfang Dezember wird nun am Freitag, 20. Januar, in den Cineclub5, Schlossplatz 5, nach Aulendorf eingeladen. Beginn ist wieder um 18.30 Uhr. Teilnehmen können Jugendliche ab zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei, Getränke und Snacks können für günstige Preise vor Ort erworben werden.