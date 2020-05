Zwei Wochen gemütlich im Aulendorfer Hotel – ohne zu zahlen

Zwei Wochen lang hat sich ein 52-Jähriger Kaufmann zusammen mit seiner Ehefrau in einem Aulendorfer Wellness-Hotel im Sommer des Jahres 2017 verwöhnen lassen, doch bei der Bezahlung haperte es gewaltig. Dabei war der Geschäftsmann aus dem Raum Stuttgart hier schon beinahe Stammgast, auch ein Bauplatzkauf in Aulendorf stand auf seiner Agenda. Weil alle Mahnungen nichts fruchteten, kam es schließlich zu einer Anklage wegen Eingehungsbetrugs. Da der Hotelgast aber bereits schon wegen früherer Betrügereien zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt war, hatte er einen Tag vor der Verhandlung am Amtsgericht Bad Waldsee die offene Rechnung in Höhe von 3129 Euro doch noch beglichen.

Trotz dieser Bezahlung des vollstreckten Betrages in letzter Sekunde verurteilte ihn das Amtsgericht Bad Waldsee am 26. Februar 2019 wegen Betrugs zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe. Die Strafe wurde dank seines Geständnisses auf eine Bewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt. Außerdem wurde er zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verpflichtet.

Verurteilter legte Berufung ein

Gegen dieses Urteil legte der Verurteilte Berufung ein. Beim Landgericht Ravensburg verständigten sich am Montag die Staatsanwaltschaft und der Vorsitzende Richter Martin Hussels-Eichhorn dahingehend, dass die Berufungsverhandlung sich nur auf das Strafmaß beschränken soll. Die Verteidigerin verwies gleich zu Beginn der Verhandlung auf die Tatsache, dass das Landgericht schon viermal einen angesetzten Termin vertagte. Für dieses Hinhalten sollte doch bei der Strafzumessung „ein kleiner Rabatt“ für ihren Mandanten herausspringen.

Beinahe zwei Stunden benötigte der Richter bei der Verlesung der zehn überwiegend einschlägigen Vorstrafen ab dem Jahre 1994. Weitere Delikte waren auch Konkursverschleppung und Urkundenfälschung. Als gelernter Schriftsetzer wechselte der Angeklagte bald nach seiner Ausbildung in den Immobiliensektor und die Finanzbranche und gründete mehrere Firmen. Bereits im Jahre 1994 musste er die erste Insolvenz anmelden. Sechs Jahre später kam er wegen gemeinschaftlichen Betrugs in Millionenhöhe für zwei Jahre und sechs Monate in die Haftanstalt Stammheim. Hochdotierte Beraterverträge mit dubiosen Firmen in den neuen Bundesländern, Luxemburg und Liechtenstein platzten der Reihe nach.

Unterschlagung und Steuerhinterziehung

In der Folge der Straftaten ging es auch um Unterschlagung und Steuerhinterziehung. Bei der Berufungsverhandlung wurde offenkundig, dass der Angeklagte die Hotelrechnung auch deshalb nicht begleichen wollte, da diese nicht den Charakter einer Betriebsausgabe darstellte. Er würde doch seit einiger Zeit bei einer Immo-GmbH Bauvorhaben planen und diese dann Bauunternehmen in der oberschwäbischen Region zuführen.

Sowohl Verteidigung wie auch die Erste Staatsanwältin Christine Weiss plädierten, das Strafmaß des Amtsgerichts Bad Waldsee um zwei Monate zu verkürzen. Da aber der Angeklagte im Dezember 2019 vom Amtsgericht Schorndorf ebenfalls wegen Betrugs eine Bewährungsstrafe von einem Jahr auferlegt bekam, soll nun eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zwei Monaten gebildet werden.

Gemeinnützige Arbeit auf 100 Stunden erhöht

Das Urteil des Schöffengerichts entsprach diesen Anträgen. Erhöht auf 100 Stunden wurde aber die Auflage von der Einbringung gemeinnütziger Arbeit. Der Vorsitzende Richter im Schlusswort: „Einem 52-Jährigen intelligenten Manager, Ehemann und Vater einer bald volljährigen Tochter möchte ich keinen Bewährungshelfer zur Seite stellen. Wenn Sie jetzt nicht kapiert haben, dann werden Sie als alter Mann im Knast sitzen“. Gegen das Urteil kann beim Oberlandesgericht Stuttgart Revision eingelegt werden.