Zwei Verletzte nach Schlägerei in Aulendorfer Kneipe

Der Streit um einen Spielautomaten ist am frühen Sonntagmorgen in eine handfeste Schlägerei mit zwei Verletzten ausgeartet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 1.30 Uhr in einer Gaststätte an der Aulendorfer Bachstraße.

Nach bisherigen Erkenntnissen löste ein Streit um einen Spielautomaten den handfest ausgetragenen Konflikt aus. Ein bislang unbekannter Täter und seine weibliche Begleiterin schlugen auf zwei 34 und 27 Jahre alte Männer ein.

Schnittverletzungen von Biergläsern

Dabei erlitten die beiden Aulendorfer Schnittverletzungen und Prellungen, die von einer Rettungswagen-Besatzung medizinisch versorgt werden mussten. Die Verletzungen des Älteren bedurften einer weitergehenden Behandlung in einem Krankenhaus. Die Entstehung der Schnittverletzungen dürften nach bisherigen Ermittlungen durch Scherben von zerschlagenen Biergläsern herrühren.

Die beiden Tatverdächtigten entfernten sich vor Eintreffen der Polizei unerkannt aus der Gaststätte. Hinweise auf das Paar, zu dem bisher keine genauere Beschreibung vorliegt, erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666.