Zwei Tage voller Girlspower

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Etwas Neues wagen, Ängste überwinden und sich gegen Klischees und Schönheitsideale behaupten. Das verlangt Mut und Selbstbewusstsein. Bei einem zweitägigen Mädchenseminar wurden elf Schülerinnen der Aulendorfer Schule am Schlosspark von Mitarbeiterinnen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit des Haus Nazareth für ihr schulisches und privates Umfeld gestärkt.

In Gruppenarbeit wurden Strategien entwickelt, wie die Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren Gefahrensituationen erkennen und vermeiden können, selbstbewusst bei Konflikten auftreten und wie sie mit vermeintlichen Schönheitsidealen – gerade in Bezug auf die Sozialen Netzwerke – richtig umgehen. Neben dem theoretischen Input gab es auch Praxisübungen, in denen die Teilnehmerinnen das Erlernte sofort anwenden konnten. „Das Seminar hat den Schülerinnen großen Spaß gemacht und dennoch ging der Ernst der Themen dabei nicht verloren.“, so Franziska Wiest, Katharina Rosenberg und Justine Kopatschek, die gemeinsam durch das Seminar führten.