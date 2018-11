Zwei Siege für die SG Aulendorf

Die Tischtennisspieler der SG Aulendorf sind doppelt gefordert gewesen – und haben diese Prüfung tadellos bestanden. Sowohl gegen Dornstadt als auch in Herrlingen gewann die SGA in der Landesliga. Aulendorfs Spielerinnen verloren dagegen in der Verbandsklasse.

Frauen-Verbandsklasse: TV Gärtringen II – SG Aulendorf 8:4 – Laura Schiedel/Anja Brauchle gewannen ihr Doppel, Hedi Hegedüs/Natalie Blaser verloren. Im ersten Einzeldurchgang wurde trotz starker Spiele kein Sieg eingefahren – Gärtringen führte mit 5:1. Schiedel gewann daraufhin ihr Spiel gegen die Nummer eins aus Gärtringen. Hegedüs und Brauchle mussten sich jedoch erneut geschlagen geben. Blaser verkürzte auf 3:7, auch Schiedel gewann erneut und es stand nur noch 4:7. Durch die Niederlage von Brauchle ging das Spiel allerdings mit 4:8 verloren. Die SGA rutschte mit 3:7 Punkten ans Tabellenende. SGA: Laura Schiedel (2), Hedi Hegedüs, Anja Brauchle, Natalie Blaser (1).

Männer-Landesliga: SG Aulendorf – SF Dornstadt 9:4 – Nico Arnegger/Manuel Mayer gewannen das erste Doppel mit 3:0. Kai Feifel/Florian Henne bezwangen ihre Gegner im fünften Satz. Lukas Müller/Marius Müller verloren. In den Einzeln war im vorderen Paarkreuz Henne erfolgreich, Feifel verlor. Lukas Müller, Arnegger und Mayer gewannen ihre Partien, Müller verlor. Nach dem ersten Durchgang führte Aulendorf mit 6:3. Gegen die Nummer eins der Gäste verlor Henne, Feifel gewann jedoch, ebenso wie Lukas Müller und Arnegger. Durch den Sieg gegen das Tabellenschlusslicht kletterte Aulendorf auf Platz vier. SGA: Florian Henne (1), Kai Feifel (1), Lukas Müller (2), Nico Arnegger (2), Manuel Mayer (1), Marius Müller.

TSV Herrlingen – SG Aulendorf 5:9 – Wie am Vortag gegen Dornstadt gewann die SGA auch in Herrlingen die ersten beiden Doppel. Henne/Feifel und Müller/Müller waren erfolgreich. Arnegger/Mayer unterlagen im dritten Doppel mit 1:3. Während Feifel sein Einzel mit 1:3 verlor, drehte Henne den Spieß um und gewann sein erstes Einzel mit 3:1. Auch Lukas Müller und Arnegger gewannen souverän ihre Einzel. Nach dem Sieg von Marius Müller stand es 6:2. Durch drei Siege in Folge sorgte Herrlingen aber wieder für Spannung. Lukas Müller, Arnegger und Mayer führten die SGA durch ihre Siege zum 9:5-Endstand gegen den abstiegsgefährdeten TSV. Es war also ein erfolgreiches Wochenende für die Aulendorfer. SGA: Florian Henne (1), Kai Feifel, Lukas Müller (2), Nico Arnegger (2), Manuel Mayer (1), Marius Müller (1).