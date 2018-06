Zwei Männer überfallen Spielothek

Zwei maskierte Männer haben in der Nacht zum Dienstag eine Spielhalle in der Poststraße in Aulendorf überfallen und einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. „Mit dem geraubtem Bargeld, das die Unbekannten in einer mitgebrachten Plastiktüte verstauten, verschwanden die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung“, berichtet Joachim Biller von der Polizeidirektion Ravensburg.

Gegen Mitternacht betraten die beiden Verdächtigen die Spielothek. „Mit einem Messer bewaffnet blieb einer der Maskierten im Bereich der Eingangstür stehen. Der zweite Täter forderte unter Vorhalt einer Pistole den allein in der Spielhalle befindlichen Mitarbeiter auf, die Kasse und den Tresor zu öffnen“, so Biller. Anschließend habe der Räuber den Kasseneinsatz leer geräumt und aus dem Tresor eine Mappe mit Geldscheinen gestohlen. Das gesamte Raubgut habe er in einer von ihm mitgebrachten Plastiktüte verstaut. „So wie sie gekommen sind, flüchteten die beiden Räuber zu Fuß durch den Spielhalleneingang in unbekannte Richtung“, berichtet Biller.

Der mit der Pistole bewaffnete Räuber war schwarz gekleidet. Er ist etwa 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige, athletische Statur und trug zur Tatzeit eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitz sowie schwarze Handschuhe. Der zweite Räuber, der mit einem Messer bewaffnet war, trug eine blaue Jogginghose mit weißen Seitenstreifen und einen schwarzen Kapuzenpullover. Auch er trug als Maskierung eine schwarze Motorradsturmhaube mit einem Sehschlitz. „Erfahrungsgemäß entledigen sich die Täter immer wieder direkt nach der Tat sowohl der Tatkleidung als auch der verwendeten Waffen. Anwohner sollten sich deshalb sofort bei der Polizei melden, wenn sie verdächtige Kleidungsstücke oder ungewöhnliche Gegenstände beispielsweise in ihren Vorgärten aufgefunden haben“, betont Biller.

Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8030 entgegen.