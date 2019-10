Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Prellungen haben zwei Autofahrerinnen erlitten, die am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Steinstraße in Steinenbach an einem Verkehrsunfall beteiligt waren. Die 81-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz C-Klasse befuhr laut Polizei die Kreisstraße 7958 aus Richtung Altshausen in Richtung Aulendorf. In der Ortsdurchfahrt von Steinenbach geriet sie ihren Angaben zu Folge aufgrund Sonnenblendung auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz E-Klasse einer 35-jährigen Autofahrerin kam. An den beiden Wagen entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.