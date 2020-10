Zwei Jahre Hofgarten-Treff in Aulendorf

Im Oktober und November wird das zweijährige Bestehen des Hofgarten-Treffs unter Einhaltung der bestehenden Corona-Vorschriften mit verschiedenen Angeboten gefeiert, teilt die Caritas mit.

Seit zwei Jahren sei der Hofgarten-Treff in Aulendorf eine wichtige Anlaufstelle in Sachen Integrationsarbeit, vor allem aber auch ein Ort mit vielfältigen Angeboten für Familien und ältere Menschen, die sich dort regelmäßig treffen. Im Oktober und November soll der zweite Geburtstag des Treffs unter Einhaltung mit unterschiedlichen Angeboten gefeiert werden.

Los geht es am Samstag, 10. Oktober, mit einem internationalen Frauenfrühstück, von 9.30 bis 13 Uhr in der Stadthalle. Diese Veranstaltung wird durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert. Bei einem Kooperationsprojekt mit dem Kinder- und Jugendtreff Aulendorf am Dienstag, 20. Oktober, von 14 bis 15.30 Uhr im Kinder- und Jugendtreff am Schlossplatz, heißt das Angebot „Gedankensteine gestalten“. Die Teilnehmer verleihen ausgesuchten Steinen mit Acrylfarben plakativ ein Gesicht und lassen auf den Rückseiten der Steine ihren Gedanken textlich freien Lauf. Zu einem gemeinsamen Singen an der frischen Luft lädt Christina Stary am Freitag, 23. Oktober, von 17 bis 18.30 Uhr, im Parkareal hinter dem Hofgarten-Treff ein.

Weiter geht es am 6. November, von 18 bis circa 20 Uhr, in der Stadthalle Aulendorf mit dem Vortrag „Gemeinschaftliches Wohnen in der altersgemischten und in der reinen Seniorenvariante“. Referentin bei dieser Kooperationsveranstaltung mit dem Stadtseniorenrat Aulendorf ist Eva Wonneberger vom VIA Institut. Am 13. November können Sieben- bis Zehnjährige bei einem Tüftelei Aulendorf Spezial mit der Bildhauerin Kerstin Stöckler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und individuelle Drahtfiguren gestalten. Der Workshop findet in der Tüftelei im Hofgarten-Treff statt. Ebenfalls am 13. November liest Anne Plaum-Kessler im ehemaligen Café im Schloss Aulendorf „Die kleine Schussentalhexe“ von 15 bis 15.30 Uhr für die Vier- bis Siebenjährigen vor und von 15.45 bis 16.15 Uhr für die Sechs- bis Achtjährigen „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“.

„Wir möchten mit unserem Geburtstags-Programm bewusst verschiedene Altersgruppen ansprechen“, sagt Susanne Spill, Leiterin des Familientreffs der Caritas Bodensee-Oberschwaben im Hofgarten-Treff. Hier könnten sich Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus und Lebensphasen treffen.

Mit der Eröffnung des Hofgarten-Treffs im Zusammenspiel mit der Stadt Aulendorf vor zwei Jahren sei ein offenes Familien- und Integrationszentrum entstanden. „Die Vernetzung von Familienbildung und Integrationsarbeit war und ist uns sehr wichtig“, sagt Caritas-Fachleiterin Familie und Integration Angelika Hipp-Streicher. „Mit gezielten Sprachförderangeboten konnten wir vor allem Eltern mit Kindern erreichen.“

Wichtige Brückenbauer für Familien in Aulendorf seien das Angebot „Familienbesucher“ und das Integrationsmanagement. Zudem biete das Angebot Familiennachzug eine Begleitung für neu ankommende Familien mit Migrations- und Fluchthintergrund. Der Helferkreis Asyl sei von Beginn an ein wichtiger Wegbegleiter gewesen, betont Angelika Hipp-Streicher.