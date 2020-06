Aufgrund der unsicheren Wetterlage ist laut einer Pressemitteilung der evangelischen Thomasgemeinde in Aulendorf am Sonntag kein Gottesdienst im Grünen im Kirchgarten möglich. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, zwei Gottesdienste um 9 Uhr und um 10 Uhr in der Thomaskirche mit Pfarrer Jörg Weag zu feiern. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Pfarramt bittet darum, beim Ein- und Ausgehen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.