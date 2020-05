Zwei Autos stoßen zusammen

Zwei Autos sind am Montagmittag in der Aulendorfer Hauptstraße auf Höhe der Einmündung in die Löwenbreitestraße zusammengestoßen. Der Fahrer eines Daimler kam nach Angaben der Polizei auf die Gegenspur uns stieß dort gegen einen Opel einer 62 Jahre alten Autofahrerin. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von 11 000 Euro.