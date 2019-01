Die Zukunftsaufgaben gehen der Stadt Aulendorf nicht aus, das wurde in den Reden der Fraktionen zum Haushalt 2019 mehr als deutlich. Neben den ohnehin anstehenden Themen haben es sich die Fraktionen nicht nehmen lassen, auch auf andere ihnen wichtige Themen hinzuweisen. Dabei nutzen BUS und SPD auch die Möglichkeit, Prüfaufträge zum Haushalt an die Verwaltung einzureichen. Die personellen Engpässe in der Verwaltung thematisierten dabei beide.

Das Bauamt bekommt in diesem Jahr zusätzliche Unterstützung im Bereich Stadtplanung, aber auch der Kämmerei steht mit der Umstellung des buchhalterischen Systems eine Mammutaufgabe bevor. Für die SPD-Fraktion forderte Pascal Friedrich die Verwaltung in diesem Zusammenhang auf, spätestens im dritten Quartal 2019 einen Vorschlag zur weiteren Personalentwicklung in den beiden Ämtern zu unterbreiten. Ebenfalls von der SPD eingebracht wurde der Antrag, dass die Verwaltung spätestens im zweiten Quartal 2019 einen Vorschlag für die Entwicklung einer weiteren Baufläche auf Grundlage des Paragraphen 13b Baugesetzbuch vorzustellen, wobei 80 Einwohner pro Hektar Platz finden sollten und alternative Wohn- und Investitionsformen berücksichtigt werden sollen.

Konkret machte es Friedrich auch in Sachen Gewerbeflächen: Er forderte die Verwaltung auf, noch im ersten Quartal 2019 über den Dachstand zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Oberrauhen –1. Erweiterung“ zu berichten. Ein Dorn im Auge war der SPD-Fraktion auch die fehlende Zuständigkeit der Stadt in bestimmten Bereichen, für die derzeit das Landratsamt zuständig ist. Der vierte Prüfantrag der Fraktion zielte darauf ab: Die Verwaltung wird aufgefordert, zeitnah organisatorische Alternativen für die Bereiche „Untere Baurechtsbehörde“ und „Untere Verkehrsbehörde“ vorzustellen.

Einweg-Plastikflaschen-Verbot

Auch die BUS-Fraktion platzierte ihre Themen in Prüfaufträgen. Die Stadtverwaltung soll demnach prüfen, inwiefern Einweg-Plastikflaschen bei städtischen Veranstaltungen verboten werden können, aber auch, wie sich Aulendorf einem Mehrwegsystem für Coffee-to-go-Becher anschließen könne. Auch, wie der jährliche Mobilitätsbedarf bei der Stadtverwaltung und allen städtischen Einrichtungen klimakompensiert werden könne, will die Fraktion aufgearbeitet haben. Gegenübergestellt sehen will die Fraktion zudem die Kosten für die Reinigung öffentlicher Gebäude, wenn diese über einen externen Dienstleister oder einen städtischen Mitarbeiter erledigt wird. Hintergrund ist, wie Karin Halder erläuterte, dass die Fraktion wegen möglicher schlechter Arbeitsbedingungen in dieser Branche besorgt ist.

Ebenfalls prüfen soll die Verwaltung neben der Einführung eines Jobtickets für Verwaltungsmitarbeiter auch die Einführung einer Bürger-App. Darüber sollen sich Bürger „an der politischen Willensbildung in ihrer Gemeinde zu ausgewählten Themen beteiligen“ können, heißt es in dem Prüfauftrag. Zudem will die Fraktion ein Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit auf dem Friedhof abgewogen sehen.