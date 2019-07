Zuhörer summen und singen im Flair des Schlosses

Sie haben gebangt: Die Organisatoren des Liederkranzes Aulendorf fragten sich noch am Sonntagnachmittag hinsichtlich des Schauers, ob das abendliche Konzert im Aulendorfer Schlossinnenhof durchgeführt werden kann. Doch der zunächst befürchtete abendliche Regenguss blieb aus. Und so wurden die Zuhörer bei angenehm sommerlichen Temperaturen mit einem bunten, frischen Programm belohnt.

Im gefüllten Schlossinnenhof fand jeder Gast einen Sitzplatz auf Holzstühlen, die wegen des nachmittäglichen Regengusses noch für feuchte Hosen sorgten. Constanze Schmid sang mit klarer Stimme, sicherem Ton und Text „Over The Rainbow“ aus dem Zauberer von Oz, wofür sie einen lang anhaltenden Beifall erhielt. Scherzhaft kündigte Stefan Straub das Doppelquartett an, das nur aus sieben Männern besteht. Nicht dass man in Aulendorf nicht bis acht zählen könne, es fehle einfach der achte Mann. Vielleicht könne sich ja jemand vorstellen, das Quartett zu unterstützen, um es zu komplettieren. Zu Gehör kamen bekannte Weisen, die den einen oder anderen Zuhörer zum Mitsummen animierte. Einen besonderen Happen boten die Solisten Tobias Groß (Otterswang) am Saxofon und Benjamin Freisinger (Blaustein) am Klavier. Beide sind Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“, erreichten den dritten Platz in der Kategorie Klavier und Holzblasinstrument.

Mit ihrem Debüt der Serenadenkonzerte startete der Gastchor Young Voices in Altshausen und schloss nun den Kreis in Aulendorf mit vielen bekannten Stücken, die das Publikum zum Mitsingen und Mitwippen animierten. Eine besondere Textänderung im Lied „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ rief einen großen Applaus im Publikum hervor. Am schlechten Sommer sei nämlich nicht die SPD, sondern die AfD schuld.

Mit der Zugabe „Butterfly“ von Daneyl Gerad übergaben sie an das Duo Freisinger/Groß und den Liederkranz, ehe sich der Abend mit einem gemeinsamen Abschlusslied aus der ARD-Fernsehlotterie „Zeig mir den Platz an der Sonne“ sowie mit dem vom Publikum gesungenen Lied „Als Freunde kamen wir“ dem Ende neigte.