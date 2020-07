Züge am Morgen fallen aus

Von Dienstag bis Donnerstag, 28. bis 30. Juli, fallen zwei BOB-Züge am Morgen (Zug 87554 um 6 Uhr ab Friedrichshafen nach Aulendorf sowie Zug 87551 um 5.01 Uhr ab Aulendorf nach Friedrichshafen) aus und werden durch Busse ersetzt, das teilt die Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG mit.

Abfahrt der Busse ist in Aulendorf um 5 Uhr, Ankunft in Ravensburg um 5.44 Uhr, heißt es in der Mitteilung. Ein weiterer Bus fahre im Ravensburg um 5.20 Uhr ab und sei um 6.06 Uhr in Friedrichshafen Stadt. Von Friedrichshafen in Richtung Ravensburg fahre der Bus um 5.46 Uhr, Ankunft in Ravensburg ist 6.31 Uhr. Ein weiterer Bus fahre um 5.56 Uhr ab Ravensburg und sei um 6.40 Uhr in Aulendorf.