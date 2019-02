Zollenreuter feiern ihre Dorffasnet

Zur fünften Jahreszeit gehört eine umtriebige und fröhliche Ortsfasnet mit Kindernarretei, Narrenbaumstellen und viel Musik. Die Narrenzunft Schindelbach aus Zollenreute und alle, die hier die Fasnet lieben, haben am vergangenen Samstag wieder einmal eine gelungene Ortsfasnet trotz erschwerter Bedingungen erlebt.

Seit die örtliche Gastronomie geschlossen bleibt, hoffen die Schindelbachgeister und Schussennarren alljährlich auf trockene Witterung, die das Feiern in und um das kleine Dorfgemeinschaftshaus ermöglicht und auch den kleinen Umzug mit dem Narrenbaum gelingen lässt. Und Petrus scheint ein großes Herz für die Hästräger, den Narrensamen und die Fasnetsfreunde in und um Zollenreute zu haben.

Alle Gegenweht des Ortsvorstehers hilft nichts

So startete denn auch in diesem Jahr bei strahlendem Sonnenschein exakt um 15 Uhr der kleine Umzug mit vielen Kindern, auf und hinter dem Narrenbaum, mit dem Ziel, gemeinsam den Ortsvorsteher zu entmachten. Alle Gegenwehr half nichts. Ortsvorsteher Bernhard Allgayer musste auch in diesem Jahr wieder den Schlüssel des Dorfgemeinschaftshauses rausrücken, damit hier gefeiert und getanzt werden konnte. Mit viel fröhlicher Musik zogen Narrenbaum, Kinder und Lumpenkapelle durch das Wohngebiet, um dort den Narrenbaum zu schmücken und aufzustellen.

Für den Narrenbaum war es an mancher Kurve ziemlich eng, doch gut gelenkt und manövriert gelangte der Narrenbaum ans Ziel. Am Dorfgemeinschaftshaus angekommen lud Zunftmeisterin Andrea Sonntag zu einer Stärkung, zum Kinderschminken und zum Aufwärmen ins Dorfgemeinschaftshaus ein, während die Kinder den Narrenbaum mit vielen bunten Bändeln verzierten und einige Spielstationen absolvierten.

Um 17 Uhr war es dann soweit. Stück für Stück wurde der Narrenbaum aufgerichtet, bis er nach kurzer Zeit stand und endlich unterm Narrenbaum zum Narrenmarsch getanzt werden konnte. Jetzt galt es, ein bisschen zu warten, bis die Masken geweckt wurden. Und das, obwohl die Maskenträger doch schon etliche überregionale Highlights in dieser Fasnet erlebt haben und noch einige Termine mehr in der Hochfasnet zwischen dem Gumpigen Donschdig und dem Aschermittwoch folgen werden.