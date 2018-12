Zollenreute schafft unechte Teilortswahl ab

Bei Kommunalwahlen wird in Zollenreute nicht mehr nach der unechten Teilortswahl gewählt. Tannhausen und Blönried halten indes an dem System fest, dass einzelnen Wohnbezirken in den Teilorten eine bestimmte Anzahl Sitze im Ortschaftsrat zusichert. Der Gemeinderat hat die Hauptsatzung der Stadt Aulendorf am Montagabend entsprechend abgeändert.

2019 stehen Kommunalwahlen an, auch in den Aulendorfer Ortschaften sind die Einwohner aufgerufen, ihre Ortschaftsräte zu wählen. Bislang sind dabei alle Ortschaften nach dem System der unechten Teilortswahl verfahren. Diese wurde 1972 im Zuge der Gemeindereform eingeführt, vorrangig, um das Ungleichgewicht zwischen großen und kleinen Gemeinden nach deren Eingemeindung in die Stadt Aulendorf abzumildern. Auch innerhalb der Ortschaften fand das System zur Wahl der Ortschaftsräte Anwendung. In diesem Jahr haben Tannhausen, Blönried und Zollenreute über die unechte Teilortswahl diskutiert. Während sich die Ortschaftsräte in Tannhausen und Blönried für die Beibehaltung aussprachen, will Zollenreute künftig darauf verzichten.

Schwierige Kandidatensuche

Es sei ein sensibles Thema, auch in Zollenreute, sagte dessen Ortsvorsteher Bernhard Allgayer. Die Ortschaft verbinde mit der Abschaffung die Hoffnung, dass es mit dem einfacheren und nicht mehr an Wahlbezirke gebunden System leichter wird, Kandidaten für die Ortschaftsratswahl zu finden. „Wir sind ein gebranntes Kind: von neuen Sitzen sind derzeit nur noch sieben besetzt“, so Allgayer. Die Abschaffung der unechten Teilortswahl hat keinen Einfluss auf das Bestehen der Ortschaftsverfassung.

Grundsätzlich, das geht aus der Sitzungsvorlage hervor, ist die unechte Teilortswahl in den Ortschaften ein zweischneidiges Schwert. Zu einigen der Ortschaften gehören räumlich weit entfernte Wohnplätze und Gemarkungsexklaven mit nur wenigen Einwohnern. Damit wäre die unechte Teilortswahl durchaus sinnvoll, da sie sicherstellt, dass die Interessen jedes Wohnbezirks mit einer Mindestanzahl im Gremium vertreten ist. Allerdings seien die einzelnen Wohnbezirke teilweise so klein, dass eine unechte Teilortswahl den Wählerwillen und das Wahlergebnis eher verzerren und verfälschen. Es könnte sein, dass Wahlbewerber derselben Liste, die insgesamt mehr Stimmen erhalten haben, nicht ins Gremium einziehen. Derzeit sind einzelne Wohnbezirke stark über- oder auch unterrepräsentiert. Dabei muss sich der Bevölkerungsanteil eines Wohnbezirks in der Sitzungsverteilung wiederfinden.

Sitzverteilung ändert sich

Trotzdem halten Tannhausen und Blönried an der unechten Teilortswahl fest. „Die Wohnbezirke wollen weiter ihre Sitze gesichert haben“, begründete Tannhausens Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer. Ähnlich sehe das auch Blönried, so der dortige Ortsvorsteher Hartmut Holder, selbst ein Befürworter der Abschaffung. Der Ort sei wohnbezirksmäßig mit Münchenreute, Steinenbach und Blönried geografisch voneinander getrennt. Um die Sitzverteilung entsprechend den Einwohnerzahlen ausgeglichen und damit rechtssicher darzustellen, muss der Bezirk Blönried allerdings einen seiner bislang drei Sitze an Steinenbach abgegeben, das damit künftig mit fünf Sitzen im Ortschaftsrat vertreten sein wird.

Aufgekommen war das Thema, da sich in diesem Jahr die Gemeindeordnung und das Kommunalwahlgesetz geändert haben. Eine Neuerung ist etwa, dass Ortschaften mit weniger als 3000 Einwohnern und ohne echte Teilortswahl künftig doppelt so viele Bewerber benennen dürfen, wie Räte zu wählen sind.