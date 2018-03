Zollenreute prägt den Haushalt 2018

Im jüngst beschlossenen Haushalt der Stadt Aulendorf finden sich auch wieder einige Posten, die die Ortschaften betreffen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei den Ortsvorstehern nachgefragt, ob sie die Ortschaftswünsche angemessen abgedeckt sehen.

Die Frage sei ja eher vermessen, sagt Zollenreutes Ortsvorsteher Bernhard Allgayer und lacht, immerhin sei der Haushalt 2018 „mit Dorfstadel und Tafelesch von der Ortschaft Zollenreute geprägt“. 570 000 Euro sind für den Dorfstadl als Dorfgemeinschaftshaus eingestellt – mit Sperrvermerk bis der Leader-Förderbescheid vorliegt. Damit seien die Voraussetzungen für den Neubau geschaffen, freut sich Allgayer. Für die Erschließung des neuen Wohngebiets Tafelesch samt Straßenbeleuchtung sind 465 000 Euro neu eingestellt worden. Auch Haushaltsreste von knapp 120 000 Euro stehen noch bereit. Zudem sind für ein Spielgerät am Bolzplatz in Rugetsweiler 20 000 Euro veranschlagt.

Pflaster für Tannhausen

„Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, sagt Tannhausens Ortsvorsteherin Margit Zinser-Auer, auch wenn die Sanierung der Ortsdurchfahrt erst mal nicht so komme, wie erhofft. Dafür gibt es Geld (9000 Euro) für ein anderes Problem. Der Hof zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehr sowie Kindergarten soll gepflastert werden. Das jetzige Kiesbett bringe Verunreinigungen im Dorfgemeinschaftshaus und im Kindergarten mit sich. Zudem habe es, so berichtet Zinser-Auer, mehrere Fälle geben, bei denen Steine in die Glasscheiben der angrenzenden Gebäude gekickt worden sind. Für den Sportplatzweg in Tannhausen entlang des Hangeleswegs sind zudem 30 000 Euro für einen neuen Straßenbelag vorgesehen.

In Blönried sagt Ortsvorsteher Harmut Holder: „Wir können uns nicht beklagen.“ Die Ortschaft sei mit ihren Anliegen berücksichtigt worden. 40 900 Euro sind etwa für den Gebäudeunterhalt des Kindergartens St. Jakobus eingestellt, vor allem für Malerarbeiten an der Außenfassade und der Dachgauben sowie die Erneuerung von Fenstern und Türen.

Zudem wünsche sich die Ortschaft, so Holder, dass Blönried mit Glasfaserkabel angeschlossen wird. Planerisch soll dafür 2018 eingestiegen werden. Noch offen ist ein neues Buswartehäuschen in Steinenbach, für das die Gelder aus dem Vorjahr, 7000 Euro, übertragen werden.