Zollenreute bekommt weitere Kindergartengruppe

Der Kindergarten St. Georg in Zollenreute bekommt eine zweite Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit. Die zweite Gruppe war nötig geworden, da in Aulendorf die Kindergartenplätze ausgehen. Die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder aus der Kernstadt in den Teilortskindergarten zu bringen, ist nach einer Umfrage der Stadt aber weiter gering.

Zwar variiert die Zahl der freien Plätze stetig, etwa durch Zu- oder Wegzug, trotzdem ist der Bedarf kaum noch zu decken. „Die Kindergärten sind nahezu voll belegt“, sagte Bürgermeister Matthias Burth in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Deshalb könnten auch nicht alle Wünsche der Eltern für das kommende Kindergartenjahr erfüllt werden. Die Stadt sucht derzeit eine Übergangslösung für die Kernstadt, bis es ein weiteren neugebauten Kindergarten dort gibt (SZ berichtete). Mehr als dass diesbezüglich derzeit Gespräch geführt würden, gab Burth dazu allerdings noch nicht bekannt.

Anmeldungen aus Zollenreute reichen für zweite Gruppe

Dass es nun in Zollenreute eine zweite Gruppe geben wird, sei aber schon allein aus dem Zollenreuter Bedarf nötig geworden, so Burth. Sechs angemeldete Kinder aus Zollenreute mehr als Plätze gebe es bereits für das kommende Kindergartenjahr. Die neue Gruppe soll verlängerte Öffnungszeiten haben – sechs Stunden, also ohne Mittagessen – und Kinder unter und über drei Jahren zusammen betreuen. Die Stadt geht offenbar von einer Kleingruppe mit Plätzen für maximal zwölf Kinder aus.

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin, die den Kindergarten St. Georg betreibt, signalisierte bereits früher, dass sie bereit wäre, eine weitere Gruppe zu eröffnen, sofern der Bedarf gegeben sei. Allerdings, so Burth, sehe sie sich im Kindergartenbereich „deutlich überrepräsentiert“ – neben St. Georg ist die Kirchengemeinde auch Träger vierer weiterer Kindergärten in Aulendorf und den Teilorten. Entsprechend knüpfe die Kirche die Einrichtung der zweiten Gruppe an ein paar Voraussetzungen.

Stadt übernimmt Personalkosten komplett

Demnach muss die Stadt die Personalkosten komplett übernehmen. Bei einer Kleingruppe wären das 60 000 Euro im Jahr. Auch die Grundausstattung muss die Stadt bezahlen, rund 10 000 bis 13 000 Euro sind dafür veranschlagt. Etwa 1500 Euro kommen für die Hälfte der Sachkosten hinzu. Zudem wünscht die Kirchengemeinde, dass das eingestellte Personal von der Stadt in anderen Kindergärten übernommen wird, sollte die Gruppe in Zollenreute wieder geschlossen werden. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Eröffnung der zweiten Gruppe und billigte die Bedingungen. Zollenreutes Ortsvorsteher Bernhard Allgayer hatte sich zuvor deutlich positioniert. Es sei „sehr wünschenswert, dass Kinder aus Zollenreute auch dort in den Kindergarten gehen können“.

Ob das neue Angebot auch Kernstadt-Eltern nutzt, bleibt abzuwarten. Im Februar hatte die Stadt 28 Familien angeschrieben, ob sie bereit wären, ihr Kind in den Kindergarten nach Zollenreute zu bringen. Von den zwölf Eltern, die antworteten, waren lediglich zwei dazu bereit, zehn verneinten diese Option. Bürgermeister Matthias Burth führte das Ergebnis auch darauf zurück, dass der Kindergarten bislang nur Regelöffnungszeiten hatte.