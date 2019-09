Zofe Rosalie führt durchs Schloss

Als Zofe der Gräfin Paula, die als oberste Hofdame von Kaiserin Sissi meist in Wien verweilt, plaudert Zofe Rosalie an drei Terminen im Schloss Aulendorf die ein oder andere amüsante Anekdote über ihre Herrschaft aus und kredenzt „ihren Gästen“ heimlich den Likör des Grafen. Die Zofenführung findet an den Samstagen, 5. Oktober (16 Uhr), 16. November (16 Uhr) und 14. Dezember (16 Uhr) statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07525 / 934203. Treffpunkt ist an der Tourist-Information im Schloss. Die Teilnahme kostet acht Euro, Kurgäste zahlen 1,50 Euro weniger.