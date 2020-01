Zieht das Aulendorfer Bürgermuseum ins Schloss?

Abschluss mit Führung, Vortrag und Bier

Bei der Finissage von „Prosit! Biergeschichte(n) in Aulendorf“ im Bürgermuseum im Alten Kino (Schulgässle) am Sonntag, 12. Januar, ist das Museum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Verein Traditio bietet Führungen durch die Sonderausstellung an und lädt zu Kaffee, Kuchen, Apfelküchlein in Bierteig und Bierverkostung ein. Zudem wir um 15 Uhr Paul Sägmüller einen Vortrag über das Bierbrauen in oberschwäbischen Städten und Dörfern halten: „Brauerei-Dynastien in Oberschwaben oder rund ums Bier“. Was auf die Bierausstellung im kommenden Frühjahr folgt, steht indes schon fest: die Fotobanner zu 150 Jahre Eisenbahnknotenpunkt werden dort zusammen mit weiteren Erinnerungsobjekten aus Aulendorfs Eisenbahn(er)geschichte ausgestellt. (pau)