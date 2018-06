Zieglersche werben für Kooperation

Mit einem Aktionsstand auf dem Wochenmarkt in Aulendorf haben die Zieglerschen zu einer teilhabeorientierten Gestaltung der Stadt aufgerufen. Anlass war der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Auf dem Aulendorfer Wochenmarkt warben die Zieglerschen, die seit 2015 ein Wohn- und Tagesstrukturangebot, eine Werkstatt und Ambulante Dienste für Menschen mit Behinderung in Aulendorf betreiben, für Vielfalt und das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. „Wir haben viele interessante Gespräche mit Bürgern geführt zum Beispiel mit dem Vorstand des VDK-Ortsverbands“, zieht Organisatorin Ulrike Graf von den Ambulanten Diensten der Zieglerschen Resümee.

Vor allem habe man auf die konkreten Verbesserungswünsche von Menschen mit Behinderung hinweisen wollen, die diesen vor Ort die Teilhabe erleichtern würden. Insbesondere gebe es großes Interesse und hohen Bedarf an inklusiven Freizeitangeboten. Diese seien jedoch nur mithilfe von engagierten Ehrenamtlichen umsetzbar. „Wir haben schon viele gute Erfahrungen mit Freizeitangeboten an unseren anderen Standorten in Wilhelmsdorf, Friedrichshafen und Ravensburg gemacht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch in Aulendorf Vereine und Ehrenamtliche finden würden, die Lust haben, mit uns gemeinsam ein attraktives Angebot auf die Beine zu stellen“, sagt Ulrike Graf.

Wunsch nach Unterstützung

Eine Vorzeigekooperation gebe es beispielsweise in Wilhelmsdorf, dem Stammsitz der Zieglerschen. Hier besteht schon seit 25 Jahren eine Kooperation der Behindertenhilfe mit dem örtlichen Sportverein TSG Wilhelmsdorf. Die Fußballer und Volleyballer mit und ohne Behinderung treten sogar regelmäßig bei nationalen und internationalen Turnieren des sogenannten „Unified-Sports“ an. „Ganz so groß müsste es in Aulendorf ja gar nicht sein“, erklärt Ulrike Graf. „Wir würden uns einfach freuen, wenn Vereine ihre Bereitschaft signalisieren, gemeinsam Kooperationsmöglichkeiten auszuloten. Und wenn sich Ehrenamtlichen finden würden, die Menschen mit Behinderung mal einen Nachmittag in die Therme, zum Eis-Essen oder ins Kino begleiten würden – natürlich mit fachlicher Unterstützung und Anleitung durch uns.“

Noch bis zum 14. Mai können sich Menschen – egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung – am großen Online-Ideenwettbewerb der Aktion Mensch beteiligen. Ideen, die zu einem inklusiveren Leben beitragen, können auf www.aktion-mensch.de/5mai eingereicht werden. Die drei besten Ideen sollen mit Unterstützung der Aktion Mensch, realisiert werden.

In den sozialen Netzwerken können Ideen, Gedanken und Erlebnisse rund um den Protesttag und das Thema „Inklusion vor Ort“ unter dem Hashtag

#wirgestaltenhier geteilt werden.