Zieglersche eröffnen neues Büro für Ambulante Dienste in Aulendorf

Die Zieglerschen bauen ihr Angebot für Menschen mit Behinderung in Aulendorf weiter aus. Mit einem Tag der offenen Tür haben sie am Freitag ein neues Büro für Ambulante Dienste an der Aulendorfer Hauptstraße eröffnet. Rund 60 Gäste kamen, um sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen und etwas über die neuen Angebote zu erfahren. Was „Ambulante Dienste“ sind, erklärte Bereichsleiter Jürgen Schübel so: „Wir gehen auf die Menschen zu und unterstützen sie dort, wo sie wohnen.“ Wie das konkret aussehen kann, erzählte am Freitag der 20-jährige Robert aus Wilhelmsdorf. Er arbeitet in einer Biolandgärtnerei in Wilhelmsdorf und wohnt zusammen mit einem Mitbewohner in einer eigenen Wohnung. „Ich steh selber auf, geh arbeiten, hab einen geregelten Tagesablauf“, beschreibt der 20-Jährige seinen Alltag. „Einmal in der Woche kommt die Wohnassistentin. Wir besprechen dann die wichtigsten Dinge.“ Dazu gehören Arzttermine, Bankbesuche, Behördenformulare. Etwa eine Stunde in der Woche dauern die Gespräche. „Ich kann meinen Alltag selber gestalten und bekomme Unterstützung nach Bedarf“, sagt Robert. Die Bezeichnung „Menschen mit Behinderung“ gefällt ihm nicht. „Ich finde, man sollte sagen ‚Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf‘“, meint er. „Wenn die Leute ‚Behinderung‘ hören, wird man gleich abgestempelt.“

Auch Hilfe bei den Finanzen

Je nach dem, wie viel Unterstützung die Menschen benötigen, würden die Wohnassistenten sie auch unterstützen, wenn es um den Haushalt oder Finanzielles gehe, erklärt Isabell Weiß. Sie baut zusammen mit ihrer Kollegin Carina Baur das neue Büro in Aulendorf auf. Weiß führt aus, dass es neben dem „ambulant betreuten Wohnen“, das Robert in Anspruch nimmt, noch weitere Angebote gebe. „Wir beraten und begleiten Familien, die ein Familienmitglied mit Behinderung betreuten. Für Eltern und pflegende Angehörige soll es möglich sein, sich dann und wann eine kleine Auszeit zu nehmen.“ Darüber hinaus gebe es das „betreute Wohnen in Familien“. Da leben Menschen mit Behinderung in einer Gastfamilie. „Gast und Gastfamilie werden von uns beraten und unterstützt“, erklärt Weiß. Auch für Kultur und Bildung, Reisen und Freizeitgestaltung hätten sie Angebote.

Doch nicht nur, wer sich für ein konkretes Angebot interessiert, kann in das Büro kommen. „Es ist ein offenes Büro, jeder kann kommen“, betont Christoph Arnegger, Geschäftsführer bei den Zieglerschen. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, Angehörige, die Beratung suchen – „Sie können sich hier bei einer Tasse Kaffee austauschen“, so Arnegger. Er bezeichnet das Büro für Ambulante Dienste als „weiteres Puzzleteil“ in Aulendorf. Bereits 2015 eröffneten die Zieglerschen hier für Menschen mit Behinderung ein stationäres Wohnangebot, eine inklusive Werkstatt und einen Förder- und Betreuungsbereich. Mittlerweile würden 80 Menschen mit Behinderung in Aulendorf leben und arbeiten, so Arnegger. „Die Überschrift über dem fertigen Puzzle könnte lauten: ‚Aulendorf, die inklusive Stadt‘ “. Die Zieglerschen seien in Aulendorf „stets mit offenen Armen empfangen“ worden, lobt der Geschäftsführer. Die gute Zusammenarbeit mit den Zieglerschen betonte auch Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth und sicherte ihnen auch für die Zukunft die Unterstützung der Stadt zu. Für die geistliche Unterstützung sorgte Pfarrer Jörg Weag von der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde. Er segnete das neue Büro und überreichte den zwei Mitarbeiterinnen einen kleinen Engel.