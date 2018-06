Großer Andrang hat auf dem diesjährigen Neujahrsempfang des Personalrats des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg (ZfP) in Bad Schussenried geherrscht, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Dem Unternehmen gehe es zwar gut, zugleich sei aber die Arbeitsbelastung der Beschäftigten in vielen Bereichen des Betriebes extrem hoch, betonte Herbert Wilzek, Schussenrieder Personalratsvorsitzende und Aufsichtsratsmitglied des ZfP.

In seiner Neujahrsansprache sagte Wilzek, dass im ZfP großartige Arbeit geleistet werde. Es sei gelungen in über 50 000 Fällen Menschen in der Region zu helfen, persönliche Krisen zu bewältigen. Das sei eine beeindruckende Leistung auf die die Mitarbeiter mit Recht stolz sein könnten. Das große Thema im kommenden Jahr sei die Einführung von sogenannter „stationsäquivalenter Behandlung“, als Regelleistung, bei der die Behandlung in der Wohnung der Patientinnen stattfindet und das mit der gleichen Intensität, der gleichen Professionalität, wie das auf einer Station erfolgen würde. Er freue sich, in einer Region leben und arbeiten zu können, in der so etwas möglich sei.

Auch wirtschaftlich gehe es dem Betrieb gut. Er schreibe schwarze Zahlen, die Anzahl der Mitarbeiter steige langsam aber kontinuierlich. In Region um Bad Schussenried, Biberach und Aulendorf arbeiten mittlerweile über 1300 Beschäftigte am ZfP. Allerdings würden die Anforderungen an die Arbeit erheblich steigen und die Arbeitsbelastung insbesondere der Beschäftigten, die unmittelbar mit den hilfesuchenden Menschen arbeiten, sei teilweise kaum erträglich hoch. Von entscheidender Bedeutung für die Zukunft sei es deshalb, dass die Personalbemessung für die klinischen Bereiche aktualisiert und an die heutigen Anforderungen angepasst würden. Die bisherige Personalverordnung werde derzeit überarbeitet. Herbert Wilzek bat alle Anwesenden, mit darauf zu achten, dass dies zu einer echten Anpassung der Mitarbeiterzahlen an die gestiegenen Anforderungen führt. An die Gewerkschaft gerichtet forderte er die Durchsetzung eines Entlastungstarifvertrags.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Bruno Sing, einem der stellvertretenden Personalratsvorsitzenden. Zu Gast waren unter anderem Martin Gerster, Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneter, Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis (SPD), Achim Deinet, Bürgermeister von Bad Schussenried, und Frank Kuhn, Leiter des Geschäftsbereichs Unternehmensentwicklung und Geschäftsführer der Schussentalklinik Aulendorf, die ZfP-Personalräte aus Weissenau, Zwiefalten, sowie der Betriebsratsvorsitzende Roland Brückl von der Schussentalklinik Aulendorf.