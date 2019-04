Zeugen zu Verkehrsunfall in Aulendorf gesucht

Vermutlich wegen eines unbeleuchteten Fahrrads hat sich am Samstag gegen 22.30 Uhr in Aulendorf ein Verkehrsunfall ereignet. Hierzu werden Zeugen, wie es im neuen Polizeibericht heißt.

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr die L 285, von Musbach kommend, in Richtung Aulendorf. An der Ortseinfahrt erkannte er erst im letzten Moment einen bislang unbekannten Radfahrer, der laut Aussage des Audi-Fahrers unbeleuchtet auf der Fahrbahn fuhr. Er wich diesem aus, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Getreidefeld und kam erst in einer Hecke zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Wer Hinweise zum Fahrradfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.