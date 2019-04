Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 20.45 Uhr auf der K 8034 ereignete, noch Zeugen. Ein 34-jähriger Chevrolet-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Rugetsweiler kommend in Richtung Haslach. Etwa ein Kilometer vor Tannhausen kam laut Polizeimeldung ein entgegenkommendes Fahrzeug zu weit auf seine Fahrspur, sodass es zu einer seitlichen Kollision kam. Während der 34-Jährige sofort anhielt, fuhr der unbekannte Fahrer, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern, in Richtung L 285 davon. Personen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/8036666, zu informieren.

