Zeitzeugen berichten im Irreal aus alten Zeiten

Franz Erwin Kemper, der Vorsitzende des Stadtseniorenrates Aulendorf, hatte die Idee dazu und das Projekt angeschoben, das mit der Veranstaltung im Irreal am Donnerstagnachmittag begann. 70 Jahre zurück lautete dabei das Thema der „Zeitreise“ und drehte sich zum Auftakt um das Gebäude des Cafés Real mit seinen Tanzveranstaltungen.

Das Motto „jung fragt alt“ konnte beim ersten Mal nicht wirklich umgesetzt werden, denn die jüngsten Fragesteller hatten das Schwabenalter schon erreicht, heißt es in dem Pressebericht. Und so wird der Stadtseniorenrat überlegen müssen, wie er denn das junge Publikum besser erreichen kann.

Josef Metzler aus Bad Schussenried, der ambitionierte Postkartensammler, hatte ein dickes Album mitgebracht, darunter viele Ansichten des Café Real und der Bachstraße, die ältesten ab 1913 mit Kutschen vor der Tür.

Hubert Oswald berichtete von seinen Auftritten mit der Musikkapelle im Tanzsaal, der sich ganz besonders am Gumpigen Donnerstag mit Narren füllte, die sich hier am Nachmittag mit Wurstsuppe stärkten.

Ganz in der Tradition des Hauses, das von der Metzgerei Deiringer zum Real wurde, unter anderem mit Frau Hildenbrand, „der Narrenmutter von Aulendorf“, so Oswald.

Oben im Saal sei auch die Geburtsstunde des Aulendorfer Narrenmarsches am 16. Januar 1952 gewesen.

Viel Gesprächsstoff bot eine Ansicht des Hauses mit der zweistelligen Telefonnummer 34 und dem Anbau von damals, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Klaus Wekenmann hatte ein ganzes Archiv von Zeitungsausschnitten dabei, und auf die Frage, mit welchem Gebäude und Thema es weitergehen soll, kamen viele Vorschläge: das Römerbad, die Post, ehemals gegenüber dem Bahnhof, die Eisenbahnerhäuser in der Zollenreuter Straße, die Herrenmühle, die verschiedenen Klassenzimmer und Orte, an denen Schulunterricht in den 40er- bis 60er-Jahren stattfand, das Schloss im Besitz der Post von 1941 bis 1967 und die Brauerei.

Letztere mag Anknüpfungspunkt für die nächste Veranstaltung sein, auch unter dem Gesichtspunkt, Jugendliche thematisch einzubinden. Denn der Jugendtreff am Schlossplatz ist in einem Teil der ehemaligen Brauerei daheim. „Wenn die Jugendlichen nicht zu einem kommen, muss man zu ihnen gehen“, sind die Erfahrungen von Oliver Jöchle, dem jetzigen Pächter des Real beziehungsweise Irreal. Auch der Beginn der Veranstaltung soll zukünftig etwas später, um 19 Uhr, sein, also passender für Jugendliche, die nachmittags erst ihre Schulaufgaben machen.