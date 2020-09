Zaubershow bei Kulturaktion „Umanand“

Die Kulturaktion „Umanand auf dem Land“ mit bewegtem Publikum findet am zweiten Septemberwochenende statt. Radler sind eingeladen auf Fahrradwegen zwischen Bad Waldsee, Wolfegg, Bergatreute und Aulendorf in der Landschaft temporäre Bühnen für Kunst und Kultur zu besuchen. Veranstalter der Aktion ist das Stadtkino Seenema in Bad Waldsee. Die Aktion ist Teil des baden-württembergischen Kultur Sommer 2020.

Bei seinem letzten Auftritt im IrReal in Aulendorf habe Martin Weber schon seinen „besseren Zauberkollegen“ angepriesen. Nikolai Striebel gewann die Deutschen Jugendmeisterschaften und ist inzwischen international aufgetreten, so beim „Grand Prix Michel Cailloux“ in Quebec, Kanada sowie in Spanien, England und China. Am Samstag, 12. September, ist er um 14 Uhr im Rahmen der „Umanand aufm Land“-Kulturaktion auf der überdachten Terrasse des IrReal zu sehen.