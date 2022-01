Zahlreiche Impfaktionen in der Aulendorfer Stadthalle

In Aulendorf gibt es ab Montag, 10. Januar, die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik bietet im Auftrag des Landkreises und mit der Unterstützung durch die Stadtverwaltung immer montags eine Impfmöglichkeit in der Aulendorfer Stadthalle an. Das teilt die Stadt Aulendorf mit.

Die Impfaktionen finden im Januar und Februar immer montags von 9 bis 15 Uhr in der Stadthalle, Graf-Erwin-Straße 11 in Aulendorf statt. Für die Impfung ist keine Anmeldung nötig. Es werden Nummernkärtchen in der Reihenfolge des Eintreffens ausgegeben. Pro Stunde sind zwischen 35 und 40 Impfungen möglich.

Das braucht man für die Impfung

Wer sich impfen lassen möchte, sollte seinen Ausweis, Versichertenkarte und Impfpass mitbringen. Bei Zweit- oder Drittimpfungen ist ein Nachweis über die bereits durchgeführten Impfungen nötig (Impfpass oder digitaler Impfnachweis).

Bei den Impfterminen werden Erst-, Zweit-, und Auffrischimpfungen (Booster) durchgeführt. Kinder und Jugendliche, die jünger als 16 sind, können nur in Anwesenheit eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Für diese Personen gibt es Impfstoff von Biontech

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 30 Jahre, stillende Mütter und schwangere Frauen werden mit dem Impfstoff von Biontech geimpft. Erwachsene, die älter als 30 sind, bekommen den Impfstoff von Moderna. Für Menschen, die älter als 18 Jahre sind, steht laut Mitteilung der Stadt für eine Erstimpfung auf Wunsch auch der Impfstoff von Johnson & Johnson zur Verfügung (solange der Vorrat reicht).

Auffrischungsimpfungen sind für Personen ab 12 Jahren und mit einem Mindestabstand von drei Monaten zur vorangegangenen Impfung möglich. Wer mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, erhält nach bereits vier Wochen eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff.