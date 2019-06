Yetis laden zu Training für Strong Run ein

Die Laufsportgruppe Yetis der SG Aulendorf lädt zum gemeinsamen Lauftraining für den Strong Run, den Aulendorfer Stadtlauf, ein, der am Freitag, 5. Juli, ab 17 Uhr in und um Aulendorf in verschiedenen Disziplinen über die Bühne geht. Los geht es mit dem Lauftraining am Freitag, 14. Juni, und dann an den beiden Folgefreitagen 21. und 28. Juni. Jeweils um 18 Uhr treffen sich Laufinteressierte hinter dem Schalander im Hofgarten. Laut Pressemitteilung werden alle Läufe trainiert.

Der Strong Run für Läufer und Nordic Walker hat sich zusammen mit dem Brunnenfestlauf in Reute – heuer am Samstag, 13. Juli – zum Doppel-Lauf-Event entwickelt. In Aulendorf erwartet die Läufer der Strong Run: Elf Kilometer, 220 Höhenmeter. Außerdem gibt es einen Genusslauf für Hobbyläufer rund um Aulendorf und einen Elf-Kilometer-Nordic-Walking-Lauf. Die Teilnahme am Bambini-Lauf für die ganz Kleinen ist kostenlos. Dazu gibt es Schüler-Läufe und Schulstaffeln um den „Pokal der Volksbank“, bei dem es Geld- und Sachpreise zu gewinnen gibt. Die Staffelsieger jeder Altersklasse gewinnen einen Ausflug in den Skyline-Park. Auch für Firmen, Vereine, Schulen und Familien besteht Gelegenheit, an einem Staffellauf mitzumachen. Nach der Preisverleihung feiern Sportler, Zuschauer und Veranstalter eine tolle Afterrun-Party mit Liveband.