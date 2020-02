Xälzbära kommen nach Aulendorf

Die Fasnetsmusikgruppe Xälzbära aus Dürnau kommt am Freitag, 21. Februar, zum Hexenball nach Aulendorf. In Bad Waldsee werden sie zudem beim Umzug am Donnerstag, 20. Februar, dabei sein. Die bekannte Gruppe spielt laut eigener Pressemitteilung bereits in ihrer 33. Saison und ist in der Fasnetszeit viel in der Region unterwegs. Nach ihrem Auftritt in Aulendorf etwa reisen sie weiter nach Lörrach zur Teilnahme an der „Lasser-Gugge-Explosion 2020“. Dort geben sich am Fasnachtssamstag auf fünf Bühnen mehr als 40 Guggenmusikgruppen ein großes Stelldichein. Foto: Xälzbära Dürnau