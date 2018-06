Wortakrobatin sorgt für Unterbrechung des Alltags

Zu Gast bei den nächsten musikalischen Abendgottesdienstes der Zieglerschen ist die Musikerin, Wortakrobatin, Autorin und Vocal-Coach Valerie Lill. Begleitet wird sie von ihrem Pianisten Dirk Benner. Der Gottesdienst finden statt am Mittwoch, 27. Juni, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Aulendorf.

Das Konzertprogramm von Valerie Lill besticht laut Pressemitteilung mit Songs und himmelhoch jauchzenden Gedichten rund um die Spezies Homo sapiens samt ihrem himmlischen Schöpfer. Lill liebe es, die Hintergründigkeiten der deutschen Sprache hervorzulocken, um sie mit ihrer ganz persönlichen, erfrischenden Note in feine Melodien oder sprühende Poetry zu verwandeln. Balladen wechseln sich ab mit groovigen Rhythmen und eingängigen Folk-Pop-Liedern. Ob ganz allein, nur mit der Gitarre „bewaffnet“ oder mit Bandbesetzung wisse die vielseitige Musikerin ihr Publikum in den Bann zu ziehen, heißt es. Die Besucher fänden sich wieder in den normalen Irrwitzigkeiten, die das Leben so bereit halte. Weder aus ihrem Glauben an Gott mache die Künstlerin dabei ein Geheimnis, noch aus ihrer Einstellung in Bezug auf soziale Verantwortung sich für Gerechtigkeit auf diesem Planeten einzusetzen.

Valerie Lill ist die Gewinnerin des Gerth-Medien-Förderpreises 2013 und mehrfache Preisträgerin beim deutschen Rock- und Pop-Preis gewesen. Sie schreibt seit ihrem zwölften Lebensjahr Lieder, Gedichte und Geschichten, hat bei zahlreichen CD-Produktionen mitgewirkt und Lieder veröffentlicht.