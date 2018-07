„Wohnen am Stadtpark“ rollt langsam an

Der Investor, der im Neubaugebiet „Wohnen im Stadtpark“ in der Aulendorfer Parkstraße vier Wohngebäude mit insgesamt rund 90 Wohnungen bauen will, hat damit begonnen, die Wohnungen zu verkaufen. Ursprünglich war der Plan, schon in diesem Frühjahr mit dem Bau der ersten beiden Wohngebäude zu beginnen. Doch intensive Planungen hätten den Verkaufs- und damit den Baustart verzögert, teilt die Firma Brutschin mit. Das Interesse an den Wohnungen, deren durchschnittlichen Quadratmeterpreis die Wohnbau- und Immobilienfirma mittlerweile mit knapp 3700 Euro angibt, sei indes nach wie vor hoch.

Etwa 35 bis 40 Interessenten seien am vergangenen Samstag zu Verkaufsstart ins eigens in der Parkstraße am Baugelände eingerichtete Infobüro gekommen, berichtet Sven Andrä, Projektleiter bei Brutschin, und zeigt sich „sehr zufrieden“. Auch an diesem Samstag, wird die Firma dort wieder zwischen 11 bis 15 Uhr versuchen, Wohnungen zu verkaufen. Etwa 15 Prozent der Wohnungen, die im ersten Bauabschnitt entstehen sollen, seien bereits verbindlich reserviert worden. Zunächst zum Verkauf stehen 56 Eigentumswohnungen, darunter Zwei- bis Vierzimmer- sowie größere Penthouse-Wohnungen. Unter den Kunden seien, so Andrä, vor allem ältere Menschen, die vom eigenen Haus in eine Eigentumswohnung ziehen wollten, aber auch Kapitalanleger, die dann vermieten würden.

15 Prozent der Wohnungen schon vergeben

Dass es zu Verzögerungen beim Verkaufsstart gekommen ist, begründet Andrä mit intensiven Planungen, bei denen versucht wurde, alle Wünsche der potentiellen Kaufinteressenten zu berücksichtigen. Mittlerweile seien die Pläne aber fertig und die Baugesuche beim Landratsamt und der Stadt eingereicht. Auch einen schlagkräftigen Generalunternehmer zu finden habe gedauert. Einen Namen will Andrä indes noch nicht nennen, bis alle Verträge unterschrieben sind. Neuer Baustart soll nun im Frühjahr 2019 sein, die ersten Bewohner könnten dann im Spätsommer 2020 einziehen.

„Wohnen am Stadtpark“ ist nicht das einzige größere Wohnbauprojekt in Aulendorf dieser Tage. Die Konkurrenzsituation fürchtet die Firma Brutschin allerdings nicht. „Da mache ich mir gar keine Sorgen. Viele ältere Leute sind zu uns gekommen und haben gesagt, sie warten auf das Projekt im Stadtpark“, vertraut Andrä auf die zentrumsnahe Lage.

Ganz günstig ist diese Wohnlage allerdings nicht zu bekommen, und die zunächst im Raum stehenden Quadratmeterpreise zwischen 3300 und 3400 Euro sind mittlerweile nach oben geklettert. Jetzt liegen sie zwischen 3500 und 3900 Euro. „Es ging nicht anders. Wir haben auch einen teureren Generalunternehmerpreis als gedacht. Die Handwerker sind heute eben alle gut ausgelastet“, erklärt Andrä dazu.

Quadratmeterpreis ist gestiegen

Das Wohngebiet „Wohnen am Stadtpark“ hat einen lange Vorgeschichte mit Architektenwettbewerb und langwieriger Aufstellung eines Bebauungsplans. Es entsteht auf dem Gelände des ehemaligen, abgerissenen Parksanatoriums. Im Oktober 2016 entschied der Gemeinderat letztlich, das Gelände für 3, 3 Millionen Euro an die Firma Brutschin Wohnbau zu verkaufen. Tatsächlich unterschrieben wurde der Kaufvertrag allerdings erst ein Jahr später. Gebaut werden dort zunächst zwei, insgesamt aber vier abgewinkelte, zwei- bis viergeschossige Wohnblöcke mit insgesamt rund 90 Wohnungen auf 7700 Quadratmetern Wohnfläche.