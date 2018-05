Wo Kreuzottern und Ökopunkte wohnen

Die Wiedervernässung und Renaturierung im Tannhausener Moor geht voran. 2016 hatte der Forstbetrieb Graf Königsegg-Aulendorf begonnen, eine 28 Hektar große Fläche in dem ehemaligen Torfabbaugebiet nach Naturschutzkriterien aufzuwerten – und daraus gewonnene Ökopunkte auf dem Markt anzubieten. Bislang sieht es sowohl für den Naturschutz als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gut aus.

Die Renaturierung des Moors ist das erste Projekt nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden-Württemberg im Kreis Ravensburg. Die regelt seit 2011 etwa, für welche Maßnahmen es wie viele Ökopunkte gibt, und sie gibt Grundsätze für den Handel mit Ökopunkten vor. Derzeit läuft die Diskussion und Evaluierung dieser Verordnung. Einer, der sich damit befasst, ist der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser. Bei einem Ausflug ins Ried hat er sich am Mittwoch über das Projekts im Unteren Tannhauser Ried informiert.

Das Moorgebiet wurde früher über Gräben entwässert, um den Torfabbau zu ermöglichen. Heute schätzt man Moore nicht nur als Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten, sondern auch als große Speicher von Treibhausgasen, vor allem Kohlenstoffdioxid ist dort gebunden – die Voraussetzung: ein wachsendes, intaktes Moor. Mit der Renaturierung und Wiedervernässung soll das Tannhauser Moor genau das wieder werden. Zumindest auf der rund 28 Hektar Ökopunkte-Fläche. Auf rund acht Hektar Fläche wird dazu wiedervernässt, im übrigen Bereich wird der Wald so umgebaut, dass er geschützten Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bietet: angefangen von der Kreuzotter, über Eidechsen, bis zu Sonnentau und Torfmoos.

Wer heute durch das Ried geht, sieht neben dicht und fichtenlastig bewaldeten Flächen auch lichtere, renaturierte Flächen, auf denen locker Moorbuchen wachsen. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Markus Röhl von der Hochschule Nürtingen, die die landschaftsgestalterischen Arbeiten betreut. Rund 75 Prozent der geplanten Maßnahmen sind bereits umgesetzt. Im kommenden Winter soll das Projekt abgeschlossen werden. „In den kommenden Jahren werden wir immer mal wieder punktuell nachpflegen“, erklärt Röhl. 30 Jahre lang ist das Haus Königsegg-Aulendorf verpflichtet, die Renaturierung nach zu halten.

Evaluierung läuft

Die Ökopunkteverordnung, da sind sich an diesem Nachmittag alle einig, ist eine große Chance für den Naturschutz. „Es ist ein super Instrument, um Projekte zu verwirklichen, für die der Staat kein Geld und keine Flächen hat“, sagt Haser. Das System an sich stelle auch mit der Evaluierung kaum jemand in Frage. Es gehe um Feinjustierungen. Haser selbst hat dabei vor allem die landwirtschaftlichen Flächen im Blick. Es müsse verhindert werden, dass diese für Ökopunkte-Maßnahmen, herangezogen würden.

Dass Naturschutz nicht um seiner selbst Willen geschieht, sondern damit Geld verdient und ein Ausgleichsproblem gelöst wird, stellt an diesem Tag niemand in der Runde in Frage. „Es muss sich für den Eigentümer auch lohnen“, sagt Haser. Davon geht Maximilian Erbgraf zu Königsegg-Aulendorf selbstredend auch aus. „Mittelfristig gehen wir davon aus, dass sich die Ökopunkte gut verkaufen“, sagt er. Etwa ein Drittel der 3,1 Millionen Ökopunkte, die über die Renaturierung des Moors entstehen, seien bereits verkauft. Abnehmer sind bislang neben Kommunen, der kommunalbeteiligten Firma Reko (Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben und auch drei weitere Firmen. Auch künftig dürfte der Ökopunkte-Markt ein zuverlässiger sein, denn Straßen- oder andere Bauprojekte wird es auch in den kommenden Jahren geben. Für diese müssen Bauherren die Natur für die Fläche, die sie ihr abringen, entsprechend ausgleichen – mit direkte Maßnahmen, oder indirekt; über den Kauf von Ökopunkten.