Wo in Aulendorf günstige Mietwohnungen geplant sind

52 neue Wohneinheiten sollen in Aulendorf an der Zollenreuter Straße entstehen. Sie sind auf zwei Mehrfamilienhäuser und drei Reihenhausgruppen verteilt. Einem entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan stimmte der Aulendorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Die Wohnungen in einem der zwei Mehrfamilienhäuser sollen darüber hinaus 15 Jahre lang zu einem geringeren Preis als die übliche Miete vermietet werden. „Das war uns ein Anliegen, dass ein Teil der Wohnungen als geförderter Wohnraum entsteht“, erläuterte Bürgermeister Matthias Burth in der Sitzung.

So könnte das neue Wohngebiet aussehen. (Foto: Deutsche Reihenhaus AG)

Das Gelände, auf dem gebaut werden soll, liegt am südlichen Rand von Aulendorf an der Zollenreuter Straße und befindet sich nach Angaben der Stadt in Privateigentum. Die bislang unbebaute Fläche ist rund 7240 Quadratmeter groß und war bisher als Mischgebiet eingeplant. Nun soll daraus ein Wohngebiet werden. Geplant und umgesetzt wird das Bauprojekt von der Deutschen Reihenhaus AG.

So hoch soll die Miete werden

Die zwei geplanten Mehrfamilienhäuser sind parallel zur Straße angeordnet. Vier Vollgeschosse und ein Sondergeschoss sind im Plan eingezeichnet. Die 20 Wohneinheiten in dem Haus, das direkt an der Straße liegt, sollen zu einem Preis vermietet werden, der 20 Prozent unter der ortsüblichen Miete liegt.

„Ich habe mir den Mietspiegel von Aulendorf angeschaut“, erklärte Alessandro Stifani von der Deutschen Reihenhaus AG die Berechnung der zukünftigen Miete. Er sei dabei auf eine ortsübliche Miete von 8,30 Euro pro Quadratmeter gekommen. „Bei 20 Prozent weniger ist das eine Miete von 6,65 Euro pro Quadratmeter.“ Möglich wird die günstigere Vermietung durch das Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2022“ des Landes. Laut Verwaltung hat die Deutsche Reihenhaus AG zugesagt, die Wohnungen nach den Vorgaben dieses Förderprogramms errichten.

Preisbindung wird positiv gesehen

Wie Stifani erläuterte, wird über rechtliche Mittel wie einen städtebaulichen Vertrag und grundbuchrechtliche Sicherungen sichergestellt, dass die günstigere Miete auch dann gilt, wenn das Haus einmal gebaut und die Wohnungen an Investoren verkauft wurden. Er machte auch deutlich, dass diese Preisbindung auf Kaufinteressenten keineswegs abschreckend wirke. „Es wird von potenziellen Investoren positiv gesehen.“

Im zweiten Mehrfamilienhaus, das parallel zum ersten geplant ist, sollen ebenfalls 20 Wohneinheiten entstehen. Dahinter schließen sich drei Reihenhausgruppen an, mit insgesamt zwölf Reihenhäusern. Sie verfügen über zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. „Die Reihenhäuser sind nicht unterkellert und es sind keine Garagen eingeplant“, stellte CDU-Stadtrat Konrad Zimmermann fest. „In meinen Augen müssen dort Garagenplätze ausgewiesen werden.“

Insgesamt 52 neue Wohneinheiten sollen in Aulendorf an der Zollenreuter Straße entstehen. Baubeginn könnte schon Mitte 2024 sein. (Foto: Deutsche Reihenhaus AG)

Zudem war er der Meinung, dass „zwingend ein Kinderspielplatz“ eingeplant werden solle. Stadtrat Pierre Groll von der BUS-Fraktion war es darüber hinaus ein Anliegen, die eingeplanten Stellplätze zu überdachen und mit Fotovoltaikanlagen zu belegen. „Damit wir in die Nähe der Klimaneutralität für das Gebiet kommen“, so sein Argument.

Auf diese Anregungen aus dem Rat reagierte Stifani zurückhaltend. Er betonte, dass die Reihenhäuser an junge Familien verkauft werden sollen. „Stellplätze sind um einiges günstiger als Garagen. Die Stellplätze müssen auch mit gekauft werden“, führte er aus. „Wir können es gerne prüfen, Garagen einzuplanen. Das macht es jedoch nicht günstiger.“

Alternative Energiequellen versorgen den Wohnpark

Zur Energieversorgung meinte er, dass sowohl auf den Mehrfamilien- als auch auf den Reihenhäusern Fotovoltaikanlagen geplant seien. Zudem gebe es zentrale Luftwärmepumpen, die auf einer eigenen Technikfläche auf dem Areal platziert werden. Über diese zwei Quellen werde schon ein Großteil der Energie abgedeckt, die der gesamte Wohnpark verbraucht. „Für uns ist das, was an Energie vor Ort produziert wird, mehr als ausreichend“, meinte er. Nur für die Versorgung zu Spitzenzeiten wird noch eine weitere Energiequelle benötigt.

Dazu wird ein Biogas-Kessel ebenfalls auf der Technikfläche installiert. „Dieser läuft 60 bis 80 Stunden im Jahr“, erläuterte Felix Opfermann, ebenfalls von der Deutschen Reihenhaus AG. Beide Vertreter des Bauunternehmens stellten klar, dass die Planungs- und Baukosten so gering wie möglich gehalten werden sollen.

Wann der Bau losgehen kann

Den Aufstellungsbeschluss für das neue Wohngebiet fasste der Gemeinderat einstimmig. Zudem sprach sich der Rat dafür aus, dass die Deutsche Reihenhaus AG prüfen soll, ob Flächen für Garagen oder Carports eingeplant werden können. Wie das Unternehmen auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, könnte schon Mitte 2024 mit dem Bau begonnen werden, wenn im Verfahren alles glattläuft.