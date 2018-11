Flo Angele präsentiert am Freitag, 16., und am Samstag, 17. November, jeweils ab 19.30 Uhr wieder „Z’ammabraut’s“ in der Aulendorfer Spielerei – ein laut Veranstalter abwechslungsreiches Programm mit witzigen und nachdenklichen Liedern. Zu Gast sind am Freitag Das Trio Soita, Daniel „Earl“ Unger, SveBib und Chris Oros, sowie am Samstag das Trio Soita, Uli Gnann und Tim Hartmann, SveBib, Chris Oros und Amelie Hafner.