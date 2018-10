„Wir wollen das Publikum mitreißen“

Die Stadtkapelle Aulendorf tritt am kommenden Samstag, 20. Oktober, beim Großen Abend der Blasmusik auf der Oberschwabenschau in Ravensburg im Wettstreit mit dem Musikverein Pfrungen und der Musikkapelle Urlau auf. Der Festabend im Leibingerzelt beginnt um 19 Uhr und wird von SWR-Moderator Wolfgang Wanner moderiert. Der Eintritt zu dieser Abendveranstaltung der Messe ist frei. Paulina Stumm hat mit Martin Gallasch, Schriftführer der Stadtkapelle, darüber gesprochen, wie sich die Musiker auf diesen besonderen Auftritt vorbereiten.

Herr Gallasch, wie kam es dazu, dass die Stadtkapelle auf der Oberschwabenschau spielt?

Wir haben uns bereits vor drei Jahren beim Kreisverband beworben und sind dieses Jahr endlich ausgewählt worden. Das ist eine ganz neue Herausforderung, wir haben noch nie auf der Oberschwabenschau gespielt und zuletzt vor rund zehn Jahren einen ähnlichen Auftritt gehabt – die Größenordnung ist allerdings nicht vergleichbar.

Es wird ein Wettstreit-Format sein. Wie läuft das ab?

Es wird am Abend selbst ausgelost, in welcher Reihenfolge die Kapellen auftreten. Dann hat jede eine Stunde Zeit, um das Publikum im Zelt auf ihre Seite zu ziehen. Das Votum des Publikums macht einen Teil der Gesamtwertung aus – wir hoffen also, dass viele Fans kommen und uns unterstützen. Es geht aber nicht nur darum, ob die Kapelle es schafft, das Publikum mit seiner Show mitzureißen. Eine Jury aus erfahrenen Musikern des Kreisverbandes bewertet auch die musikalische Qualität.

Wie haben Sie sich vorbereitet?

Wir haben ja seit Jahresbeginn mit Martin Rebmann einen neuen Dirigenten, der hat sich unser Repertoire genau angeschaut und daraus einen bunten Mix zusammengestellt. Aufbauend auf seinen kreativen Ideen haben sich dann alle eingebracht und das Programm in vielen Proben, auch der Einzelstimmen und für die speziellen Bass- und Schlagzeugübergänge, eingeübt. Bei unseren Auftritten in den vergangenen Wochen haben wir das ein oder andere Element schon mal einfließen lassen, um zu sehen, ob es funktioniert.

Was bringt die Stadtkapelle an musikalischem Programm auf die Bühne?

Unser Dirigent hat sich drei Blöcke á 20 Minuten überlegt. Neben bekannten Blasmusikklassikern wollen wir mit Rocktiteln der 80er-Jahre kräftig einheizen. Zudem werden wir mit Solostücken von Trompete und Klarinette Höhepunkte setzen. Erst vor zwei Wochen sind drei neue Musiker zu uns gekommen; für Florian Buck (Tuba), Michael Gleich (Schlagzeug) und Marius Rapp (Trompete) wird es also gleich ein großer Auftritt sein.

Wie groß ist die Aufregung?

Eine gewisse Aufregung ist da, aber ich glaube, die Motivation überwiegt.