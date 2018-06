„Wir sprechen mit Händen, Füßen und Bildtafeln“

Seit mehr als einem Jahr ist der katholische Kindergarten St. Berta in Aulendorf eine offizielle Sprach-Kita, benannt nach dem gleichnamigen Bundesprogramm zur Sprachförderung. Aus Letzterem wird auch die 50-Prozent-Stelle der Kindergartenmitarbeiterin Julia Ritter-Senn bezahlt. Paulina Stumm hat mit der Sozialfachwirtin und gelernten Erzieherin über ihre Erfahrungen und mehrsprachige Elternarbeit gesprochen.

Frau Ritter-Senn, wo merken Sie nach einem Jahr einen Effekt der Sprach-Kita?

Es wirkt an drei Stellen. Wir haben das Haus durchleuchtet und arbeiten jetzt mit anderen Bildern und Aushängen. Dann gab es die Teamschulungen, zum Beispiel zum Thema Elterngespräch. Wir haben einen hohen Anteil an ausländischen Kindern, und wenn es da mit den Eltern zweisprachig wird, ist es wichtig, zu wissen, wie man so ein Gespräch führen kann. Zum einen kann ich helfen, weil ich Arabisch spreche. Aber dann geht es um Fragen wie: Was teile ich schriftlich aus, wen lade ich überhaupt ein und wie spreche ich, damit man mich versteht – auch mal mit Händen, Füßen und Bildtafeln. Der dritte Punkt sind die Flüchtlingsfamilien, da haben wir ein gutes Netzwerk geschaffen für die Integration - und wir können jetzt endlich eine syrische Kinderpflegerin in Ausbildung einstellen.

Sie kooperieren auch mit dem Helferkreis Asyl Aulendorf?

Das läuft selbstverständlich nebenher. Wenn eine neue Familie bei uns ankommt, schauen wir: Wer sitzt da noch als Helfer mit im Boot. So wissen wir auch, wem wir noch Infos geben können, damit sie bei der Familie ankommen. Die Damen vom Helferkreis kommen noch näher ran an die Familien. Da geht es auch mal darum, dass sie zum Aufnahmegespräch dazukommen oder die Kinderbetreuung für diese Zeit übernehmen.

Was hat sich denn in der Alltagskommunikation geändert?

Es geht darum, darauf zu achten: wie viel Dialekt spreche ich, wie schnell und welche Worte wähle ich? Wir haben auch festgestellt, dass das gesprochene Wort am Ende zählt, das schlägt auch den mehrfach mitgegebenen oder zweisprachigen Elternbrief. Deshalb wollen wir einen Empfang – eine Art Rezeption – einrichten, an dem eine Kollegin zur Bringzeit steht und Fragen beantwortet oder an Dinge erinnert.

Und wie spricht man nun richtig mit Kindern und Eltern?

Zum Beispiel – und das gilt nicht nur für ausländische Eltern – Kernaussagen machen, nicht zu viele Infos hintereinander. Und nicht einfach in den Raum oder Garten rufen, sondern auf Augenhöhe und direkt, klar und langsam ansprechen.