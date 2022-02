Wir geben unser Wissen weiter!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vergangene Woche fand in der Schule am Schlosspark das Schüler-Medienmentoren-Programm statt. 13 Jugendliche wurden hierfür von Christian Schmidt, ein Referent des Landesmedienzentrums, im Bereich „Jugendmedienschutz“ geschult. Die Ausbildung zum SMEPPER ist sehr intensiv und umfasst ganze 20 Zeitstunden. Hierbei bekommen die Jugendlichen nicht nur technisches Know-How vermittelt, sondern sie beleuchten auch die Wirkung der Medienwelt. „Wie funktioniert das Urheberrecht? Was sind Datensammler und was versteht sich unter Big Data?“ sind nur ein paar wenige Fragen, auf die die Gruppe Antworten findet. Das Ziel ihrer Ausbildung ist es, das neu erworbene Wissen an ihre MitschülerInnen weitergeben zu können. Die zukünftigen SMEPPER freuen sich schon auf ihre vielseitigen Einsätze in Klassenprojekten, Schüler-Medien-Sprechstunden, AG-Angeboten und Vielem mehr. Unterstützung erfährt die Gruppe hierbei von den Schulsozialarbeiterinnen des Haus Nazareth, die sowohl bei der Organisation als auch bei der Durchführung der Ausbildung tätig waren. Auch die Lehrkräfte und die Schulleitung freuen sich darüber, einen weiteren großen Baustein im Bereich der Medienprävention gesetzt zu haben.