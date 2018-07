„Wir bieten mehr als nur Glühwein“

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Wochenende laden die er Adventstage zum Entdecken und Genießen ein. Der Förderverein Rot-Weiß-Rad hat das Fest im Radhof und am Hexeneck mit Unterstützung des Handels- und Gewerbeverins organisiert.

Die Dekoration an den Häuserwänden hängt schon. Am Samstag haben die Vereinsmitglieder die Beleuchtung und die Girlanden mit Sternen im Hof vor dem Gasthaus zum Rad platziert. Der Christbaum muss noch geschmückt werden. Morgen sollen die Stände zum Aufbauen vorbereitet werden. Am Freitag werden sie dann aufgestellt. „Anschließend geht es ans Eingemachte“, sagt Hartmut Sczech vom Förderverein. Derzeit wird noch die Moderation, die Musik und die Beleuchtung für die Präsentation der Wintermode abgesprochen. Die findet allerdings nur bei trockenem Wetter statt, betont Sczech.

„Wir haben schon eine gute Motivation bei den Leuten erlebt“, sagt Sczech. Das Interesse sei so groß gewesen, dass sie auch noch mehr Stände hätten anbieten können – wenn sie welche gehabt hätten. Das Kinderkarussell wird es nun doch nicht geben. Der Betreiber musste wegen technischer Probleme absagen. Zum Trost gibt es für die Kinder am Sonntag kostenloses Popcorn. „Wir bieten mehr als nur Glühweinverkauf“, sagt Sczech. Den Samstag gestaltet der Handels- und Gewerbeverein mit, der Sonntag läuft als Familientag. Dazu gekommen ist noch der Kolpingsladen Solisatt in der Bachstraße. Hier gibt es am Samstagnachmittag Kaffee und Kuchen. Der Sozialladen wird hier ebenfalls Waren anbieten. Sczech sagt: „Das finde ich klasse – eine Kooperation von evangelischer und katholischer Gemeinde.“

Samstag, 5. Dezember

Erlebnistag mit den Geschäften des HGV:

14.30 Uhr: Aulendorfer Alphornbläser

14.30 Uhr: Backshow mit Edi Werner

15.15 Uhr: Öffnen der Spendendose vom HGV

15.45 Uhr: Weihnachtsgewinnspiel HGV – Teil 1

16 Uhr: Marinechor Aulendorf

16.45 Uhr: Weihnachtsgewinnspiel HGV – Teil 2

17.15 Uhr: Doppelquartet des Liederkranzes Aulendorf

17.45 Uhr: Ballonkünstler Tobi von Deisner

18.30 Uhr: Präsentation Wintermode – Teil 1

19 Uhr: Sängerbund Aulendorf

19.30 Uhr: Präsentation Wintermode – Teil 2

20 Uhr: Mini Maxi Gaudibänd

Sonntag, 6. Dezember

Kinderadvent – ein Tag für die Familie:

11 Uhr: Jugendstadtkapelle Aulendorf

12 Uhr: Bläserensemble der Stadtkapelle Aulendorf

13 Uhr: Kinderchor der Grundschule Aulendorf

13.30 Uhr: Kindergarten Grashüpfer

14 Uhr: Flötenkreis Grundschule

14.30 Uhr: Kinderweihnachtsbäckerei in der Radküche

15 Uhr: Liederkranz Otterswang

15.30 Uhr Waldkindergarten

15.45 Uhr: Märchenstunde mit Klaus (Ritterstube)

16.15 Uhr: Schussentäler Schalmeien

16.45 Uhr: Start des Luftballonwettbewerbs

17 Uhr: Nikolaus mit Kutsche und einer Überraschung für Kinder, außerdem Kindertombola

17.30 Uhr: Bläserensemble Fleischwangen.

Der Markt hat am Samstag von 14 bis 21 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

An beiden Tagen gibt es außerdem einen Streicheltierzoo vom Kleintierzuchtverein Z4. (jak)