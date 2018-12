Winterdienst: Aulendorfer Betriebshof ist startklar

Der Blick in die Wetter-App dieser Tage verrät: es wird wieder kälter aber voraussichtlich auch trockener. Falls sich der Winter aber doch noch weiß zeigen möchte, hat er zumindest auf Aulendorfs Straßen wohl keine gar zu großen Chancen. Denn Schneeschieber und Salz stehen beim Betriebshof bereit. In diesem Jahr sind zwölf städtische Mitarbeiter für den Winterdienst im Einsatz, drei mehr als im Vorjahr.

Das Wetter im Blick hat in diesem Jahr auch wieder Jens Fischer. „Ab 3 Uhr kann es sein, dass mein Telefon klingelt“, sagt der Betriebshof-Mitarbeiter. Dann nämlich beginnt für den Winterdienst bei Schneefall die Einsatzzeit. Bis 7 Uhr morgens sollten alle im Räumplan vorgesehenen Straßen, Gehwege und Parkplätze von Schnee und Eis befreit sein. So sieht es die Theorie vor, die jedoch vom Wetter abhängig ist. „Wenn es morgens um 5 Uhr anfängt wild zu schneien, schaffen wir das natürlich nicht.“

1075 Winterdienststunden im vergangenen Jahr

Im vergangenen Winter 2017/18 waren neun Betriebshofmitarbeiter im Bedarfsfall mit räumen und Salz streuen beschäftigt. Insgesamt 1075 Arbeitsstunden Wintereinsatz kamen so zusammen – ohne die Stunden der beiden Firmen, die im Auftrag der Stadt ebenfalls Winterdienst machen, auch in diesem Winter wieder. In diesem Jahr ist es bislang relativ ruhig geblieben. „Ja, doch, einen Einsatz hatten wir bereits“, berichtet Fischer am Montagnachmittag. Vorbereitet ist der Betriebshof trotzdem.

Drei Fahrzeuge sind für Streu- und Räumfahrten eingeplant; ein großer Traktor und ein Unimog mit Salzstreuer und bei Bedarf großer Schneeschaufel sind bei Schnee und Glättegefahr auf den Straßen unterwegs, ein Kleintraktor hilft dort, wo die großen Maschinen keinen Platz haben und schneeschippen von Hand zu aufwändig wäre; an Fußübergängen an Ampeln zum Beispiel, auf Schulhöfen oder auch auf Gehwegen. Und dann gibt es noch die Handkolonne mit Schippe, Besen und Salz für alle Orte, an denen mit Maschinen nichts auszurichten ist, etwa im Bereich von Treppen.

Treppen werden von Hand geräumt

„Wir müssen immer weniger räumen, aber immer mehr streuen“, berichtet Günther Blaser vom städtischen Bauamt. Um Glatteis vorzubeugen haben die Stadt Aulendorf im vergangenen Winter insgesamt 331 Tonnen Salz eingekauft. Zur Veranschaulichung: Das würde 331 Europaletten mit je 50 Salzsäcken à 20 Kilogramm entsprechen. Der Verbrauch lag höher als noch im Jahr davor. 28 000 Euro habe die Stadt im vergangenen Winter an Materialkosten für den Winterdienst gehabt. Darunter fällt vor allem das Salz, aber auch etwas Splitt und beispielsweise neue Schneepfähle. Insgesamt hat der Winterdienst 2017/18 mit gut 159 000 Euro zu Buche geschlagen, etwas mehr als im Vorjahr.

Wenn es auf den Straßen glatt zu werden droht, wird Salz gestreut. Das städtische Salzsilo fasst gesamt 90 Tonnen Salz. Im Moment liegen dort etwa rund 60 bis 70 Tonnen Salz bereit. Benötigt die Stadt mehr, lässt sie Salz nachliefern. Per Vertrag hat sie sich 150 Tonnen bevorraten lassen, sodass sie im Bedarfsfall schnell beliefert wird.

In diesem Winter arbeitet der Betriebshof mit zwölf Mitarbeitern im Winterdienst. Die Stadt hat zwei Bereitschaftskolonnen, die im wöchentlichen Wechsel Bereitschaft haben, also bei Schnee und Eis außerhalb der regulären Arbeitszeit zum Winterdienst ausrücken. Wenn es die Witterungsverhältnisse erfordern, werden die restlichen Mitarbeiter vom Betriebshof tagsüber auch bei Räum- und Streuarbeiten eingesetzt.